Umfrage: SPD vergrößert Vorsprung auf AfD

Ich rekapituliere mal: Erst waren knapp 70 Prozent der Bürger für Seehofers härteren Flüchtlingskurs. Nachdem er sich dann (mehr oder weniger) durchgesetzt hat, war er in den Umfragen plötzlich unbeliebter denn je - und die Mehrheit war auf einmal plötzlich wieder für Merkels "europäischen Weg", von dem niemals gesagt wird, wie der überhaupt genau aussehen soll. Selbstverständlich ist er auch in den Medien alleine dafür verantwortlich, was in den letzten Jahren in der Migrationspolitik schief gelaufen ist - während Merkel natürlich wieder völlig unschuldig ist! Und natürlich verlieren jetzt auch alle Parteien, die sich für eine Verschärfung einsetzen, an Zustimmung in der Bevölkerung - die vor wenigen Wochen noch für eine Verschärfung votierte. Ist sicher alles nur ein Zufall - kann man glauben, muß man aber auch nicht!