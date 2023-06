Trumps Umfrage-Vorsprung schrumpft kräftig – Anklage eine neue Chance für DeSantis?

Von: Julia Schöneseiffen

Donald Trump will erneut als republikanischer Kandidat die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen. Doch der Vorsprung zu Konkurrent Ron DeSantis wird kleiner.

Washington D.C. – Die nächste US-Wahl findet im November 2024 statt. Noch stehen der oder die republikanische Kandidat:in nicht fest. Doch es ist davon auszugehen, dass entweder Ex-Präsident Donald Trump oder Florida-Gouverneur Ron DeSantis das Rennen machen werden. In vergangenen Umfragen führte Trump deutlich vor seinen Konkurrenten. Doch eine neue CNN-Umfrage zeigt, dass die Unterstützung der Republikaner für Trump nach seiner Anklage zurückgegangen ist.

In der Erhebung gaben 47 Prozent der Republikaner und der den Republikanern nahestehende registrierten Wähler an, dass Trump ihr Favorit für die Nominierung der Partei für das Präsidentenamt ist. Damit verliert der ehemalige US-Präsident sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Erhebung im Mai. Sein Herausforderer Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, erzielte in der Umfrage 26 Prozent.

Kandidat Stimmanteil Donald Trump 47 Prozent Ron DeSantis 26 Prozent Mike Pence 9 Prozent Nikki Haley 5 Prozent Tim Scott 4 Prozent Chris Christie 3 Prozent

Trump werden die gesetzeswidrige Aufbewahrung hochsensibler Informationen sowie eine Verschwörung zur Behinderung der Justiz vorgeworfen. Im August hatte das FBI nach einer Durchsuchung seines Privatanwesens Mar-a-Lago in Florida zahlreiche Dokumente aus seiner Amtszeit als Präsident entdeckt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Am 13. Juni 2023 war in Miami Anklage gegen Trump erhoben worden. Er plädierte auf „nicht schuldig“.

Umfrage: Unterstützung und Beliebtheit von Trump schrumpft

Nicht nur die Unterstützung für Donald Trump bei den Vorwahlen hat offenbar unter der Anklage gelitten. Auch seine Beliebtheit bei den republikanisch orientierten Wählern ist gesunken – von 77 Prozent im Mai auf 67 Prozent. Der Anteil derer, die seine Nominierung unter keinen Umständen unterstützen würden, ist im Gegenzug gestiegen. Während dieser Wert im Mai noch bei 16 Prozent lag, gab nun fast ein Viertel der Befragten an, dass es seine Kandidatur unter keinesfalls unterstützen würde.

Dieses Bild zeichnet sich jedoch auch bei Ron DeSantis ab. Auch hier stieg der Anteil derer, die seine Kandidatur nicht unterstützen würden an – um sechs Punkte auf 21 Prozent.

Donald Trumps größter Konkurrent im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ist Ron DeSantis. © Imago

Ron DeSantis gegen Donald Trump: Ex-Präsident weiterhin an der Spitze

Trumps Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner stehen aber weiterhin gut. Denn mit 47 Prozent Zustimmung unter den Republikanern liegt Trump nach wie vor weit vor seinem ärgsten Verfolger DeSantis (26 Prozent). Die weiteren Kandidat:innen dürften der Umfrage zufolge bei der Nominierung für das Präsidentenamt kaum eine Chance haben. (jsch)

Die Daten hat das Institut SSRS laut CNN vom 13. bis 17. Juni 2023 erhoben. Datenbasis: 1.350 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3,4 Prozentpunkte.