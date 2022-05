Umfrage: Jeder fünfte Deutsche glaubt an Verschwörungsmythen zum russischen Angriffskrieg

Ukraine

Fake-Erzählungen zum russischen Angriffskrieg fallen auch in Deutschland auf fruchtbaren Boden. Das zeigt eine Umfrage. Besonders Ungeimpfte und Anhänger der AfD wittern Verschwörungen.

München – Verschwörungsmythen zum eskalierten Ukraine-Konflikt sind auch in Deutschland weit verbreitet. Rund jeder fünfte Bundesbürger stimmt entsprechenden Aussagen über den Krieg „eher“ zu. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf eine Umfrage des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas).

Umfrage zu Verschwörungen im Ukraine-Krieg: Der Glaube an Putins Kampf gegen „globale Elite“

Dabei wurden den Teilnehmern ein Dutzend Aussagen zur Bewertung vorgelegt. Rund zwölf Prozent (ganz) bzw. 20 Prozent (eher) sind der Meinung, dass Russlands Präsident Wladimir Putin „gegen eine globale Elite, die im Hintergrund die Fäden zieht“, vorgeht. Außerdem meinen 15 Prozent voll und 16 Prozent teilweise, dass Putin vom Westen zum Sündenbock gemacht werde, um von eigenen Problemen abzulenken. Knapp sieben Prozent meinen außerdem, dass die Ukraine gemeinsam mit den USA geheime Labore zur Herstellung von Biowaffen betreibe. 14 Prozent stimmen dieser Verschwörungserzählung teilweise zu.

Die Umfrage liefert einen interessanten Einblick in die Verbreitung pro-russischer Verschwörungsmythen in Deutschland. Mit Blick auf die Parteienpräferenz zeigt sich, dass vor allem Anhänger der AfD (60 Prozent) Fake-Erzählungen glauben. Es folgen Linken-Wähler mit 26, bei der FDP sind es rund 15 Prozent. Kaum Unterschiede gibt es zwischen den Anhängern von CDU/CSU und der SPD (jeweils zehn Prozent). Bei den Wählern der Grünen sind es lediglich vier Prozent, die an Verschwörungserzählungen glauben – der geringste Wert in der Umfrage.

Umfrage zu Verschwörungen: Corona-Leugner glauben auch an Kriegs-Mythen

Auffällig ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Corona-Mythen und Kriegs-Verschwörungserzählungen. Unter Ungeimpften und Menschen, die bereit waren, gegen die Corona-Politik auf die Straße zu gehen, lag die Zustimmung bei jeweils rund 56 Prozent. „Die Ergebnisse zeigen noch einmal für die Gesellschaft auf, was wir für den digitalen Raum bereits belegen konnten: Wo Coronaleugnung vorher das Thema war, wird nun der Angriffskrieg gegen die Ukraine verschwörungsideologisch aufgeladen“, sagte Cemas-Geschäftsführerin Pia Lamberty dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Für die Studie hat Cemas das Marktforschungsinstitut Bilendi & respondi vom 1. bis zum 12. April 2031 Menschen im Alter zwischen 18 und 92 Jahren mittels eines standardisierten Onlinefragebogens befragen lassen. Sie gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. (fh)

