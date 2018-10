Ultrarechter Populist Bolsonaro greift in Brasilien nach der Macht

Nach einem mit harten Bandagen geführten Wahlkampf wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten.

Brasilien wählt am Sonntag und steht vor einem Umbruch.

Jair Bolsonaro wird der „Trump Brasiliens“ genannt. Er wettert gegen das politische Establishment, setzt auf soziale Medien und verehrt das Militär. Der Ex-Militär verunglimpft Frauen, Schwarze und Schwule, liebäugelt mit der Militärdiktatur und will hart gegen Verbrecher vorgehen.

15.30 Uhr:

In Brasilien greift der ultrarechte Populist Jair Bolsonaro nach der Macht. Der 63-jährige Kandidat der Sozial-Liberalen Partei (PSL) ging am Sonntag als klarer Favorit in die Stichwahl um die Präsidentschaft im größten Land Lateinamerikas. Die Umfragen vom Samstag sahen ihn mit 54 und 55 Prozent in Führung vor seinem Kontrahenten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT).

Nach einem von Gewalt und Beschimpfungen geprägten Wahlkampf waren rund 147 Millionen Wähler aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für Lateinamerikas größtes und bevölkerungsreichstes Land zu bestimmen. Die Wahllokale schlossen um 23.00 Uhr (MEZ), mit ersten Ergebnissen wurde um 24.00 Uhr (MEZ) gerechnet.

Haddads Rückstand gegenüber Bolsonaro von 18 Prozentpunkten vor zwei Wochen verkleinerte sich zuletzt auf acht bis zehn Prozentpunkte. Die meisten politischen Beobachter rechneten dennoch mit einem Sieg Bolsonaras, einige verwiesen allerdings darauf, dass es in Brasiliens Wahlgeschichte auch früher schon Überraschungen gegeben habe. Viele Wähler waren bis zuletzt unentschlossen.

Bolsonaro vor Wahl in Brasilien

Update 28.10.2018, 12.35 Uhr: Im größten Land Lateinamerikas hat die Präsidentenwahl begonnen. Über 145 Millionen Brasilianer waren am Sonntag aufgerufen, einen neuen Staatschef zu wählen. Favorit bei der Stichwahl war der Rechtspopulist Jair Bolsonaro. In den jüngsten Umfragen lag der ultrarechte Ex-Militär mit 55 bis 54 Prozent vor seinem Konkurrenten Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei. Zuletzt war sein Vorsprung allerdings geschrumpft.

Bolsonaro provoziert immer wieder mit Ausfällen gegen Frauen, Schwarze und Schwule sowie mit seiner Sympathie für die Militärdiktatur (1964-1985). Allerdings profitiert er von der Wut vieler Brasilianer über die jüngsten Korruptionsskandale und die zunehmende Gewalt. Dieser Wechselstimmung hat Haddad wenig entgegenzusetzen. Das Image seiner Arbeiterpartei ist nach Lateinamerikas größter Schmiergeldaffäre „Lava Jato“ (Autowäscherei) schwer beschädigt.

+ Vor Präsidentenstichwahl in Brasilien. © dpa / Nelson Antoine

Update 28.10.2018, 8.30 Uhr: Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro geht als Favorit in die Stichwahl am Sonntag. Nach den letzten Umfragen kam der ehemalige Fallschirmjäger auf 55 bis 54 Prozent der Stimmen. Für Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei wollten bei der Stichwahl zwischen 46 und 45 Prozent der Brasilianer stimmen.

Bolsonaro provoziert immer wieder mit Ausfällen gegen Frauen, Schwarze und Schwule sowie mit seiner Sympathie für die Militärdiktatur (1964-1985). Allerdings profitiert er von der Wut vieler Brasilianer über die jüngsten Korruptionsskandale und die zunehmende Gewalt im Land.

Dieser Wechselstimmung hat Haddad wenig entgegenzusetzen. Das Image seiner Arbeiterpartei ist nach Lateinamerikas größter Schmiergeldaffäre „Lava Jato“ (Autowäscherei) schwer beschädigt. Haddads politischer Ziehvater, Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, sitzt wegen Korruption im Gefängnis.

Im Falle eines Wahlsiegs will Bolsonaro das Waffenrecht liberalisieren, gegen Homoehe und Abtreibung eintreten sowie die Rechte indigener Gemeinschaften im Amazonas-Gebiet beschneiden. Beobachter befürchten eine Zunahme der Gewalt sowie negative Auswirkungen auf den internationalen Klimaschutz und die soziale Lage im größten Land Südamerikas.

Bolsonaro: Eigener „Trump“ droht - Gefahr für Pressefreiheit in Brasilien - die News vom 26.10.2018

Kurz vor der brasilianischen Präsidentenwahl hat die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) den ultrarechten Favoriten Jair Bolsonaro als Gefahr für die Pressefreiheit bezeichnet. „Wenn Bolsonaro am Sonntag zum Präsidenten gewählt wird, stehen für die Pressefreiheit und damit für die Demokratie in Brasilien düstere Zeiten an“, erklärte ROG-Deutschland-Geschäftsführer Christian Mihr. „Bolsonaros Hass- und Desinformationskampagnen spalten die ohnehin schon polarisierte Gesellschaft im Land weiter.“

Reporter ohne Grenzen teilte am Freitag mit, Bolsonaros Wahlkampf sei von Hassreden, Desinformation und Gewalt gegen Journalisten geprägt gewesen. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuletzt Angriffe auf Journalisten während des Wahlkampfs beklagt und erklärt, die meisten Fälle gingen auf Bolsonaros Konto.

News zur Brasilien-Wahl vom 25. Oktober 2018

Rio de Janeiro - „Dutzende Reporter wurden verfolgt, bedroht und in einigen Fällen körperlich angegriffen“, teilte HRW am Donnerstag mit. Die meisten Fälle gingen auf das Konto des ultrarechten Ex-Militärs Jair Bolsonaro, der den Umfragen zufolge die Wahl am Sonntag gewinnen dürfte.

Die Vereinigung investigativer Journalisten (Abraji) zählte bislang 141 Fälle von Bedrohung, Einschüchterung und Gewalt. Eine Journalistin der Zeitung „Folha de São Paulo“ wurde bedroht, nachdem sie über eine mutmaßliche Fake-News-Kampagne bei Whatsapp zugunsten von Bolsonaro berichtet hatte. Im März feuerten Unbekannte auf einen Bus mit 28 Reportern, die über eine Kundgebung des mittlerweile inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva berichteten.

Ein Überblick zur Wahl in Brasilien: Fernando Haddad: Kandidat der Arbeiterpartei mit schwerem Erbe

Fernando Haddad hat ein schweres Paket zu tragen. Seine linke Arbeiterpartei (PT) steht für die größte Schmiergeldaffäre in der Geschichte Lateinamerikas, sein politischer Ziehvater Luiz Inácio Lula da Silva sitzt wegen Korruption im Gefängnis. Jetzt dürfte Haddad die erste Niederlage der PT bei brasilianischen Präsidentschaftswahlen in 20 Jahren einfahren.

Zunächst wollte Haddad von der immer noch großen Popularität Lulas vor allem unter den armen Brasilianern profitieren. „Haddad ist Lula“ war auf seinen Wahlplakaten zu lesen. Der Ex-Bürgermeister der Millionenmetropole São Paulo war ohnehin nur zweite Wahl. Am liebsten hätte Lula aus seiner Zelle heraus erneut für das höchste Staatsamt kandiert. Ein Gericht machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Zwar surfte Haddad auf der Lula-Welle bequem durch die erste Wahlrunde, dann aber wurde sein Mentor zur Bürde. Nachdem sich die Stimmung immer mehr gegen Lula und die korruptionsverseuchte PT richtete, versuchte der 55-Jährige, sich von seinem Vorbild zu emanzipieren. Vor der Stichwahl gegen den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro will Haddad alle „demokratischen Kräfte“ um sich scharen.

Jair Bolsonaro: Ein Extremist erobert die Mitte in Brasilien

Jair Bolsonaro gilt als Rassist, Frauenhasser und Waffennarr. Dennoch dürften die Brasilianer den Ex-Militär am Sonntag zum neuen Präsidenten wählen. Zu groß ist der Frust über die korruptionsverseuchte Polit-Elite im größten Land Südamerikas.

Sein zweiter Vorname ist Messias - und viele seiner Anhänger sehen in Jair Bolsonaro tatsächlich den Retter Brasiliens. Er verspricht, mit der weit verbreiteten Korruption in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft aufzuräumen und mit harter Hand gegen Verbrecher vorzugehen.

Der Ex-Militär provoziert immer wieder mit rechtsextremen Parolen und Ausfällen gegen Frauen und Minderheiten, trotzdem geht er als großer Favorit in die Präsidentenstichwahl am Sonntag. Zu groß ist der Frust der Wähler über die traditionellen Politiker, die über alle Parteigrenzen hinweg in eine Reihe von Korruptionsskandale verwickelt sind. „Ich werde den Saustall Brasília ausmisten“, verspricht der Hauptmann der Reserve.

Dabei ist der 63-Jährige selbst ein Insider: Seit fast drei Jahrzehnten mischt er in der Politik mit, saß für neun verschiedene Parteien im Parlament. Allerdings wurde er bislang nie mit den großen Korruptionsskandalen in Verbindung gebracht.

Bolsonaro ist strikt gegen Homo-Ehe und Abtreibung. Damit kommt er vor allem bei den evangelikalen Christen gut an, die in Brasilien an Einfluss gewinnen. Zudem will er das Waffenrecht liberalisieren und gilt als Unterstützer der mächtigen Agrarlobby. Seine Ideologie wird als „Bala, Boi e Bíblia“ (Kugel, Vieh, Bibel) beschrieben.

