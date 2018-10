Umfrage zur Landtagswahl in Hessen 2018: Bouffiers CDU sackt ab - Grüne und SPD klettern

Am 28. Oktober 2018 findet die Landtagswahl in Hessen statt. Umfragen deuten bereits an, wie es um die Zukunft der schwarz-grünen Regierung steht.

In diesem Jahr wird kurz nach der bayerischen Landtagswahl gleich ein weiteres Landesparlament neu gewählt: In Hessen findet am 28. Oktober die Landtagswahl statt.

Nach CSU-Debakel richtet CDU Blick auf Landtagswahl 2018 in Hessen

Zuvor hat aber Hessens CDU ernüchtert auf den Absturz der CSU bei der Landtagswahl in Bayern reagiert. „Das Ergebnis für die CSU ist enttäuschend, auch wenn sie mit Abstand die stärkste Partei bei dieser Landtagswahl geworden ist“, sagte der Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, am Sonntag in Wiesbaden. Mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen erklärte er, man werde den Menschen deutlich machen, „dass es jetzt allein um Hessen geht“.

Nach dem schlechten Abschneiden der Schwesterpartei CSU bei der bayerischen Landtagswahl will die CDU nun alles auf Hessen konzentrieren. Man wolle in den nächsten beiden Wochen die ganze Energie in die Unterstützung der Parteifreunde in dem Bundesland legen, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Berliner Runde“.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Das sagen aktuelle Umfragen

Die Ergebnisse von Bundestags- und Landtagswahlen sind zwar nicht absolut zu vergleichen, da diese von unterschiedlichen Zielsetzungen, Organisationsformen und politische Vertretern abhängig sind – dennoch lässt sich die Tendenz der Bundestagswahl 2017 auch in den Umfragen zur anstehenden Landtagswahl in Hessen beobachten:

In einer neuen Civey-Studie sackt Bouffiers CDU erneut ab. Überraschend zulegen kann die SPD. Für ein „weiter so“ einer Schwarz-Grünen-Koalition reicht es derzeit nicht. Nach den aktuellen Ergebnissen blieben drei Koalitionsoptionen: Eine große Koalition aus Sozial- und Christdemokraten, ein Rot-grün-rotes Bündnis aus SPD, Grünen und Die Linke sowie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Für ein Ampelbündnis, (SPD, Grüne, FDP) würde es bei den Wählerstimmen keine rechnerische Mehrheit geben.

Umfrage in Hessen: Grünen-Politiker Al-Wazir ist beliebtester Politiker des Landes

Der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir ist einer neuen Umfrage zufolge der beliebteste Politiker Hessens. Wenige Wochen vor der Landtagswahl rangiert der Wirtschaftsminister auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf bei plus 1,4, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Radiosenders FFH und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hervorgeht.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erhält auf der Skala einen Wert von plus 1,0. Während der SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel auf eine Zustimmung von plus 0,8 stößt, sind die Spitzenkandidaten der anderen Parteien den Befragten zu mehr als zwei Dritteln unbekannt. Mit der Arbeit Bouffiers zeigten sich die Befragten zufrieden. 63 Prozent bescheinigen dem Ministerpräsidenten eher gute Arbeit. 42 Prozent hätten ihn lieber als Ministerpräsidenten als Schäfer-Gümbel (35 Prozent).

Der Bereich Schule und Bildung ist aus Sicht der Befragten das wichtigste Thema in Hessen (31 Prozent). Danach folgen die Komplexe Flüchtlinge, Asyl, Integration (24 Prozent) und Wohnungsmarkt und Mieten (21 Prozent).

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 29 Prozent (Landtagswahl 2013: 38,3), die SPD auf 23 Prozent (30,7) und die Grünen auf 18 Prozent (11,1). Ebenfalls im Landtag vertreten wären die AfD mit 13 Prozent (4,1), die Linke mit 8,0 Prozent (5,2) und die FDP mit 6,0 Prozent (5,0). Rechnerisch möglich wären damit eine große Koalition oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grüne und FDP.

Umfragen zur Landtagswahl 2018 in Hessen (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige Civey/HNA.de* 12.10.2018 28,5 24,9 18,2 5,6 7,5 11,8 3,5 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 04.10.2018 29 23 18 6 8 13 3 Infratest dimap/Hessischer Rundfunk 24.09.2018 28 23 17 7 8 14 3 Politbarometer/ZDF 21.09.2018 32 25 15 6 8 11 3 INSA/Bild 07.09.2018 29 24 14 7 8 14 4 Infratest dimap/Hessischer Rundfunk 21.06.2018 31 22 14 7 7 15 4 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 12.06.2018 31 25 13 8 8 11 4 INSA/Bild 17.05.2018 33 24 13 7 8 11 4 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 22.03.2018 31 26 13 7 8 10 5 Allensbach/FDP-LV 02.03.2018 31 26 12 9 7 11 - Forsa/RTL/n-tv 25.02.2018 33 23 14 8 7 10 5 (Quelle: wahlrecht.de ; Stand: September 2018)

Landtagswahl 2018 in Hessen: Die neue Einteilung der Wahlkreise

Kurzzeitig stand der Termin für die Landtagswahl jedoch auf der Kippe: Aufgrund eines Rechtsstreits bezüglich der Wahlkreiseinteilung in Hessen hätte es zu einer deutlichen Verzögerung kommen können.

Die SPD hatte Klage beim Staatsgerichtshof eingereicht, da sie den Neu-Zuschnitt der Wahlkreise als verfassungswidrig ansah: Im Wahlkreis Frankfurt I waren bislang circa 1.600 Wahlberechtigte weniger gemeldet als in den anderen Wahlkreisen, die jeweils rund 80.000 Wahlberechtigte fassen. Hessen musste nach dem Urteil bis zur Wahl am 28. Oktober einen neuen Wahlkreis schaffen, um faire Abstimmungsbedingungen zu gewährleisten, so urteilte der Staatsgerichtshof.

Umfragen zur Landtagswahl in Hessen - Vergleich zum aktuellen Landtag

Die aktuelle Regierung bildet eine Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen unter dem amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). In der laufenden Legislaturperiode setzt sich der hessische Landtag wie folgt zusammen:

CDU : 47 Sitze

: 47 Sitze SPD : 37 Sitze

: 37 Sitze Grüne : 14 Sitze

: 14 Sitze FDP : 6 Sitze

: 6 Sitze Linke: 6 Sitze

In diesem Jahr tritt außerdem die AfD zur hessischen Landtagswahl an. Bei der vergangenen Bundestagswahl kam die AfD in Hessen auf ein Ergebnis von 11,9 Prozent. Die CDU wurde hier mit 30,9 Prozent stärkste Kraft, es folgten die SPD mit 23,5 Prozent, die FDP mit 11,5 Prozent, die Grünen mit 9,7 Prozent und Die Linke mit 8,1 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2013 lagen die Ergebnisse der etablierten Parteien noch deutlich höher: Die CDU kam auf 38,3 Prozent, die SPD auf 30,7 Prozent, die Grünen auf 11,1 Prozent. Die FDP erreichte 2013 allerdings nur knapp die 5-Prozent-Hürde, und auch die Linke kam nicht über 5,2 Prozent hinaus.

Welche Koalitionen sind laut Umfrage in Hessen möglich?

Die Prognosen zur Landtagswahl 2018 in Hessen zeigen, dass es drei besonders wahrscheinliche Koalitionen gibt:

Schwarz-Grün: Die aktuell amtierende Koalition aus CDU und Grüne erhielte nach Umfragen weniger als zwei Monate vor der Landtagswahl 2018 in Hessen keine Mehrheit im Landesparlament. Noch wenige Monate zuvor sahen die Prognosen für die amtierende Regierung vielversprechender aus – nun ist es aber wahrscheinlich, dass Volker Bouffier nach der Landtagswahl 2018 eine neue Koalition bilden muss. Große Koalition: Laut den Umfragen wäre nach der Landtagswahl in Hessen eine große Koalition aus CDU und SPD unter Ministerpräsident Volker Bouffier möglich. Jamaika-Koalition: Eine weitere Koalitionsmöglichkeit, die sich aus aktuellen Umfragen gibt, ist eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP. Das Jamaika-Bündnis käme den Prognosen zur Landtagswahl zufolge auf eine deutliche Mehrheit.

Wer wird Hessens neuer Ministerpräsident nach der Landtagswahl 2018?

Ministerpräsident Volker Bouffier verteidigt am 28. Oktober sein Amt als Regierungschef. Die bisherigen Umfragen sprechen für den CDU-Politiker – seine Partei dürfte nach aktuellen Prognosen stärkste Kraft in Hessen bleiben. Dabei scheint eine Mehrheit der Hessen unzufrieden mit ihrem Ministerpräsidenten: Laut einer Forsa-Umfrage vom 6. August waren 48 Prozent der Befragten nicht zufrieden mit der Arbeit von Volker Bouffier. Bouffiers aktuell größter Konkurrent für die Landtagswahl 2018 ist Thorsten Schäfer-Gümbel, Fraktions- und Landesvorsitzender der SPD in Hessen. Auf Bundesebene ist Schäfer-Gümbel außerdem stellvertretender Vorsitzende der SPD.

Falls Sie selbst noch nicht wissen, welche Partei Sie wählen sollten, können Sie sich Hilfe holen. Auch 2018 gibt es einen Wahl-O-Mat zur Hessen-Wahl, der Ihnen Anhaltspunkte für die Wahlentscheidung gibt.

