Umfrage zur Österreich-Wahl: Sebastian Kurz vor Nationalratswahl in Führung

Bei dem was sich jeden Tag in Wien abspielt sind die Umfragewerte für die Grünen ein Wunder, obwohl bei uns ist es ja noch schlimmer.

Doch ein Feind scheint geblieben zu sein: Sebastian Kurz......Diesen Satz verstehe ich nicht ganz. Will hier die Autorin selbst Politik machen. Das Grüne zulegen finde ich nicht gut. Nicht in Österreich und nicht in Deutschland weil die Grünen nicht an das Volk denken sondern nur an sich. Und das ist unbezahlbar.