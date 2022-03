Umfrage-Beben vor Saarland-Wahl: CDU im freien Fall - SPD mit immer mehr Vorsprung

Von: Tim Althoff

Für Tobias Hans sieht es in den Umfragen der Landtagswahl im Saarland immer schlechter aus. © Imago

Die Umfragen und Prognosen zur Landtagswahl im Saarland 2022 sprechen immer mehr für die SPD - die CDU dagegen stürzt weiter ab. Der Überblick über die Entwicklungen.

Saarbrücken ‒ Die erste große Wahl des Jahres steht an, das Saarland knüpft als erstes Bundesland an die Bundestagswahl 2021 an. Die Landtagswahl im Saarland 2022 (alle Infos im News-Ticker) könnte einschneidend sein, denn aktuelle Umfragen und Prognosen sehen einen Regierungswechsel voraus. Das Saarland wird seit 23 Jahren von der CDU bestimmt, aktuell steht Ministerpräsident Tobias Hans an der Spitze, der Annegret Kramp-Karrenbauer aufgrund ihres Wechsels in die Bundespolitik 2018 ablöste.

Das letzte Mal, dass die SPD die stärkste Kraft im Saarland war, war 1994. Trotzdem bestimmt sie das politische Geschehen als Teil der Großen Koalition, die dort seit 2012 regiert. Andere Parteien außerhalb der SPD und CDU haben es im Saarland traditionell sehr schwer. Die drittstärkste Partei war in den vergangenen drei Wahlen die Linke, die seit 2009 stets deutlich über zehn Prozent der Stimmen sammelte. Die Grünen und die FDP schafften es nicht einmal, über die Fünf-Prozent-Hürde zu springen. Laut den Umfragen könnte es auch in diesem Jahr schwierig werden.

Umfragen und Prognosen zur Landtagswahl im Saarland 2022: Die Wahl-Ergebnisse 2017

Partei Wahlergebnis Sitze CDU 40,7 Prozent 24 SPD 29,6 Prozent 17 Die Linke 12,8 Prozent 5 AfD 6,2 Prozent 2 Grüne 4,0 Prozent - FDP 3,3 Prozent -

Da in diesem Jahr auch noch die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen anstehen, wird der Saarland-Wahl eine hohe Bedeutung für das politische Jahr 2022 zugesprochen. Einige sehen in ihr ein Indiz, in welche Richtung es für einzelne Parteien gehen könnte. Am Beispiel der letzten Bundestagswahl kann man anhand der aktuellen Umfragen deutlich erkennen, wie sich Ergebnisse auf die nächsten Wahlen auswirken können. So lag die CDU vor der Bundestagswahl 2021 in den Umfragen zur Landtagswahl im Saarland deutlich vor der SPD. Nach der bundespolitischen Klatsche drehten sich die Meinungen.

Wahlsieger SPD zog plötzlich auch in den Saarland-Umfragen an der CDU vorbei, in den Zahlen vom 24. März liegen die Sozialdemokraten mit 41 Prozent vorne und haben dabei ein Polster von ganzen 13 Prozentpunkten auf den größten Kontrahenten. Auch die Grünen und Die Linke hatten sich von der Bundestagswahl bessere Ergebnisse erhofft. Standen beide Parteien im Mai letzten Jahres noch bei rund 15 Prozent in den Umfragen, sind sie Ende November unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen. Beide werden am 27. März darum kämpfen müssen, überhaupt in den Landtag einzuziehen. Die AfD und FDP liegen in den aktuellsten Umfragen bei fünf und 6,5 Prozent. Auch hier wird es ein enges Rennen um den Einzug in den Landtag geben.

Landtagswahl im Saarland 2022: Die letzten Umfragen in der Übersicht

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wähler auf ihren Stimmzetteln entscheiden. Einige Wähler entscheiden sich außerdem erst knapp vor der Wahl für eine Partei oder einen Spitzenkandidaten und fangen erst kurz vorher an, sich mit der Wahl zu beschäftigen. Immer mehr Wähler nutzen zudem häufig den Wahl-O-Mat der Bundesagentur für politische Bildung, um leichter zur Entscheidungsfindung zu kommen. (ta)