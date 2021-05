Umfrage: Mini-Dämpfer für Grün - neues Kanzler-Ranking könnte Laschet, Baerbock und Scholz zu denken geben

Vorsprung schmilzt

von Tanja Kipke schließen

In neuen Umfragewerten zur Bundestagswahl 2021 legen zwei Parteien zu, zwei weitere verlieren einen Punkt. Die Deutschen vertrauen weiterhin vor allem Merkel.

Berlin - Für die Grünen könnte es nicht besser laufen - fast. Auch in den aktuellen Umfragewerten des RTL/n-tv Trendbarometers halten sie sich stabil an der Spitze. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen für die Partei.

Mit 27 Prozent bleiben die Grünen weiterhin stärkste politische Kraft in der Sonntagsfrage zur kommenden Bundestagswahl. Allerdings hat die Partei im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt verloren. CDU und CSU konnten dagegen einen Punkt auf 24 Prozent zulegen, was den Rückstand zwischen den zwei Spitzenreitern der Sonntagsfrage verringert. Die Union holt auf, sie liegt in der Erhebung nur noch drei Punkte zurück.

Forsa-Umfrage: Grüne weiterhin an der Spitze - Union und SDP legen zu

Neben der Union hat auch die SPD ein Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche dazugewonnen. Mit 15 Prozent hätten die Sozialdemokraten aber dennoch satte fünf Prozent weniger als noch bei der Bundestagswahl 2017. Die FDP verliert einen Punkt und kommt aktuell auf 11 Prozent. Bei der Linken und der AfD hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts geändert. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien der Umfrage zufolge mit folgendem Ergebnis rechnen:

Grünen: 27 Prozent (208 Abgeordnete)

CDU/CSU: 24 Prozent (188 Abgeordnete)

SPD: 15 Prozent (115 Abgeordnete)

FDP: 11 Prozent (85 Abgeordnete)

AfD: 10 Porzent (77 Abgeordnete)

Linke: 6 Prozent (46 Abgeordnete)

Trendbarometer: Deutsche vertrauen vor allem Merkel, Söder und Baerbock

Das mit Abstand größte Vertrauen haben die Bürger nach wie vor zu Kanzlerin Angela Merkel, obwohl diese bei der kommenden Wahl gar nicht mehr antritt. Die CDU-Politikerin kommt in einer Skala von 0 bis 100 Punkten auf einen Mittelwert von 63. An zweiter Stelle liegt CSU-Chef Markus Söder mit 53 Punkten. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist auf dem dritten Platz und legt um sechs Punkte im Vergleich zur Vorwoche zu. Sie kommt somit auf 51 Punkte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf dem fünften Rang fällt um zwei Punkte auf 42. Auf ihn folgt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) - im Vergleich zum März unverändert bei 37 Punkten.

„Bei der SPD ist das Vertrauen zu Olaf Scholz zwar recht passabel“, erläutert Forsa-Chef Manfred Güllner. „Doch wo Scholz ist, taucht auch Saskia Esken auf, die neben den beiden Führungsdamen der Linke und den AfD-Vertretern zu den unbeliebtesten politischen Akteuren gehört.“ Die SPD-Chefin Esken kommt den Angaben zufolge auf 22 Punkte. (dpa/tkip)

Die Daten zu Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 4. bis 10. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 5. bis 7. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 1.514 Wahlberechtigte.