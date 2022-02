«Umgehend reagieren»: Linke fordert Abzug der Bundeswehr in Mali

Teilen

Die Linke möchte eine Wiederholung des Desasters beim Truppenabzug in Afghanistan vermeiden, so der Bundesgeschäftsführer © Christoph Soeder / dpa

Die Linke fordert von der Bundesregierung umgehend einen Plan für einen Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali.

Berlin - Die Linke fordert von der Bundesregierung umgehend einen Plan für einen Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali. Ein Desaster wie beim Truppenabzug aus Afghanistan müsse vermieden werden, sagte der Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Montag in Berlin.

Die Sicherheitslage in Mali habe sich verschlechtert und die Bundeswehr stehe vor Ort unter Druck. «Hier muss die Politik umgehend reagieren», sagte Schindler. Der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) warf er eine zögerliche Haltung vor.

Lambrecht hatte den weiteren Einsatz der Bundeswehr in Mali am Sonntag in Frage gestellt. Im ZDF sagte sie: «Ich bin momentan sehr skeptisch, ob es tatsächlich weiter sein kann, dass wir uns vor Ort engagieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger willkommen sind.» Der Bundeswehr und den Verbündeten werde die Arbeit erschwert. «Und deswegen ist es schon sehr schwer vorstellbar, dass dieses Engagement weitergeführt werden kann.»

Die Bundeswehr ist in dem Land mit insgesamt etwa 1400 Männern und Frauen an der EU-Ausbildungsmission EUTM sowie dem UN-Einsatz zur Friedenssicherung Minusma beteiligt. Zuletzt hatten Spannungen vor allem zwischen der Militärjunta und der einstigen Kolonialmacht Frankreich zugenommen. (dpa)