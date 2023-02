„Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns“: Höcke flirtet mit Wagenknecht über AfD-Wechsel

Von: Mark Stoffers

Zahlreiche Menschen mit Fahnen und Transparenten nehmen an der Demonstration teil. Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich mehrere Tausend Menschen zu einer Kundgebung für Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg versammelt. © Monika Skolimowska

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer rufen zu einer Kundgebung in Berlin auf. Die Bewegung positioniert sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine.

Update vom 25. Februar, 14:50: Eröffnet wird die Kundgebung „Aufmarsch für den Frieden“ von einer Rede des amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs. Dieser sagte bei der umstrittenen Demo in Berlin, dass der Kriegsbeginn sich nun zum neunten Mal jähre. Eine deutliche Anspielung auf die Krim-Besetzung durch Russland im Jahr 2014. Er bemängelt, dass es keine Verhandlungen gebe, sieht die Schuld für den Krieg in einer Einmischung der Nato. Der Krieg müsse sofort enden, um einen Atomkrieg zu verhindern.

Update vom 25. Februar, 14:50: Viele Teilnehmende der umstrittenen Demo in Berlin tragen Symbole oder Fahnen in den russischen Farben, obwohl Nationalflaggen eigentlich bei der Versammlung nicht gewünscht sind. Doch niemand scheint damit Probleme zu haben. Anders scheint es sich bei ukrainischen Symbolen zu verhalten. Ein Gegendemonstrant wurde wohl am Brandenburger Tor von einem Ordner dazu aufgefordert, seine ukrainische Fahne wieder einzustecken.

Umstrittene Demo in Berlin: Polizei zählt bisher 5000 Teilnehmende – mit weiter starkem Zustrom

Update vom 25. Februar, 14:45: In Berlin haben sich am Brandenburger Tor mehrere Tausend Menschen zu einer Kundgebung für Verhandlungen mit Russland statt Waffenlieferungen für die Ukraine versammelt.

Kurz vor Beginn der Demo sprach die Polizei zunächst von etwa 5000 Teilnehmenden und weiter starkem Zustrom. Bisher habe es aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmenden auf mindestens 10.000.

Umstrittene Demo in Berlin: Vor „Aufmarsch für den Frieden“ Höcke flirtet mit Wagenknecht über AfD-Wechsel

Erstmeldung vom 25. Februar 2022:

Berlin – In vergangenen Tag wurde viel geredet, viel diskutiert über eine Person: Sahra Wagenknecht. Die Linken-Politikerin polarisiert mit ihrer Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg. Dies begann mit dem „Manifest für Frieden“ und gipfelt in dem „Aufstand für Frieden“, jener Demonstration in Berlin, bei dir bis zu 10.000 Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor in Berlin erwartet werden.

Doch Wagenknecht polarisiert bereits seit Beginn von Russlands Krieg in der Ukraine mit ihrer Haltung. Immer wieder setzt sie sich vehement für Verhandlungen mit Wladimir Putin ein und kritisiert offen Waffenlieferungen an Kiew. Dabei gerät sie auch zunehmend in die Kritik in der eigenen Partei, aber auch aus der Ampelkoalition unter anderem von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Doch Wagenknecht trifft scheinbar nicht überall auf Ablehnung. Stattdessen erhält die Linken-Politikerin Unterstützung und Bewunderung von ungewohnter Seite: von rechts.

Umstrittene Demo in Berlin: Höcke macht Wagenknecht AfD-Angebot

Dieser Zuspruch endete nun in einem Angebot aus der AfD. Ausgesprochen hat niemand anderes als der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Demnach lobte der vom Verfassungsschutz als rechts eingestufte Politiker Wagenknecht vor der umstrittenen Demo in Berlin förmlich über den Klee für ihr Engagement und ihre politische Haltung. Beim Thema Friedenspolitik habe sie „die richtige Position“ und Höcke selbst sei stolz und glücklich über den Aufruf zur Friedensdemonstration am Samstag in Berlin, den sie gegen viele Widerstände“ organisiert habe.

Das sagte Höcke laut RND bei einer Parallelveranstaltung zu einer Friedenskundgebung in Dresden bereits am Freitag. Doch damit nicht genug. Tatsächlich streckte Höcke gegenüber Wagenknecht sogar seine Hand noch ein Stück weiter aus und versuchte ihr, mit einem Angebot einen Parteiwechsel schmackhaft zu machen.

Umstrittene Demo in Berlin: Höcke versucht Wagenknecht zum Parteiwechsel zu AfD zu bewegen

„Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen“, erklärte er einen Tag vor der umstrittenen Demo in Berlin. Darüber hinaus reichte Höcke der Linken-Politikerin Wagenknecht Hand für einen Parteiwechsel zur AFD.

„Deshalb, liebe Frau Wagenknecht, schlage ich Ihnen einen zweiten Schritt vor. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns“, so das Angebot von Höcke an Wagenknecht, was Gerüchte um eine neue Parteigründung oder einen Wechsel von Wagenknecht weiter anheizt. Seine Partei biete ihr alle Möglichkeiten, ihre Politik durchzusetzen. Das Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) hatte einen Ausschnitt der Rede des Politikers auf Twitter veröffentlicht.

Umstrittene Demo in Berlin: Ampel äußerte scharfe Kritik – Bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet

Für den Protest am Brandenburger Tor sind bei der Polizei 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei erwartet Demonstrierende aus verschiedenen politischen Lagern – von weit rechts bis weit links. Die Initiatorinnen ernteten für ihren Aufruf parteiübergreifend viel Kritik, vor allem wegen mangelnder Abgrenzung gegenüber radikalen Strömungen.

Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Christian Lindner äußerten im Vorfeld der umstrittenen Demonstration scharfe Kritik an dem „Aufmarsch für Frieden“. Habeck sprach von „Irreführung der Bevölkerung“, während Lindner sagte: „Wer der Ukraine nicht zur Seite steht, steht auf der falschen Seite der Geschichte.“ Und auch der Bundeskanzler positionierte sich klar gegen die Demo in Berlin bei „Maybrit Illner“ mit den Worten: „Ich teile die Überzeugung dieses Aufrufs nicht“.