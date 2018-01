Umweltschutz siegt: Geplanter Großflughafen am Atlantik kommt nicht

Kein neuer Großflughafen in Nantes: Die Bürgermeisterin ist sauer über das Scheitern des Deals, Umweltschützer feiern den Triumph.

Ausbau statt Neubau

Pläne für einen Flughafen in Westfrankreich vergiften das Klima in der Region seit langem. Die Regierung in Paris zieht nun die Notbremse. Die Besetzer des Geländes müssen gehen.