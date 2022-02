UN-Forderung: Freilassung von fünf Mitarbeitern im Jemen

Unbekannte Bewaffnete brachten mindestens ein UN-Fahrzeug in ihre Gewalt. © Hani Al-Ansi / dpa

Die Vereinten Nationen bemühen sich um die Freilassung von fünf Mitarbeitern, die im Süden des Bürgerkriegslandes Jemen entführt worden sind.

Aden - Die Vereinten Nationen bemühen sich um die Freilassung von fünf Mitarbeitern, die im Süden des Bürgerkriegslandes Jemen entführt worden sind. Die UN stünden in Kontakt mit den Behörden, erklärte ein UN-Sprecher am Montag. Die Mitarbeiter waren demnach am Freitag in der Provinz Abjan verschleppt worden.

Sie seien nach einem Einsatz vor Ort auf dem Rückweg in die Hafenstadt Aden gewesen, sagte der Sprecher weiter. Jemens Regierung zufolge brachten unbekannte Bewaffnete mindestens ein UN-Fahrzeug in ihre Gewalt. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Der UN-Sprecher machte keine Angaben zur Nationalität der Entführten.

In dem Krisenland sind sowohl das Terrornetzwerk Al-Kaida als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Beide profitieren von der schlechten Sicherheitslage in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel. Im Jemen tobt seit mehr als sieben Jahren ein Bürgerkrieg. Der lokale Al-Kaida-Ableger AQAP (Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel) hatte in der Vergangenheit mehrfach Menschen entführt. (dpa)