UN-Generalsekretär Guterres ruft zum Frieden in der Ukraine auf

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. © IMAGO/Florian Gaertner

UN-Generalsekretär António Guterres ruft mit eindringlichen Worten zum Frieden in der Ukraine auf.

New York - «Das Leben ist die Hölle für die Menschen in der Ukraine», sagte Guterres am Freitag bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum Jahrestag der Invasion. Es müsse ein Frieden in Einklang mit der UN-Charta erreicht werden.

«Wir müssen eine weitere Eskalation verhindern», so Guterres weiter. «Wir alle müssen alle sinnvollen Anstrengungen unternehmen, um das Blutvergießen zu beenden und dem Frieden endlich eine Chance zu geben.»

Guterres hob das humanitäre Leid der Zivilbevölkerung hervor: Mehr als 13 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seien geflohen oder vertrieben worden. 17,6 Millionen Menschen in der Ukraine bräuchten humanitäre Hilfe. Es seien über 700 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen verifiziert worden, 3000 Schulen und Universitäten wurden bestätigt. (dpa)