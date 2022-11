UN-Klimakonferenz: „Wenig Substanz“ und „nicht zielführend“ – schon vorab hagelt es Kritik

Von: Stefanie Fischhaber

© Gehad Hamdy/ dpa

Überschattet von zahlreichen Krisen startet am Sonntag die zweiwöchige UN-Klimakonferenz in Ägypten. Im Vorfeld gab es Kritik und Skepsis.

Scharm el-Scheich - Überschattet von Wirtschafts- und Energiekrisen und dem Ukraine-Krieg beginnt am Sonntag (6. November) die 27. UN-Klimakonferenz. Die jährliche Konferenz findet in diesem Jahr im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich statt. Zwei Wochen lang beraten 190 Staaten über effektive Klimaschutzmaßnahmen. Bereits im Vorfeld gab es Kritik an den Erfolgsaussichten der Konferenz.

27. UN-Klimakonferenz in Ägypten: 40.000 Teilnehmer werden erwartet

Vom 6. bis 18. November treffen sich wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs, um sich auf wirksame Ziele im Klimaschutz zu einigen. Zur Konferenz, die erstmals seit 2016 wieder in Afrika stattfinden wird, werden 40.000 Teilnehmer erwartet. Bereits am Samstag strömten Teilnehmer in die Stadt am Roten Meer, die sonst vor allem als Urlaubsort mit schönen Stränden bekannt ist.

Um den Verhandlungen Dynamik zu verleihen, findet nach der Eröffnung am Sonntag am Montag und Dienstag ein sogenanntes High-Level-Segment mit rund 125 Staats- und Regierungschefs statt, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen wird. Scholz werde zwei Tage an der Konferenz teilnehmen.

Klimagerechtigkeit im Fokus der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich

Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs weitere nationale Selbstverpflichtungen beschließen, um die Erderwärmung wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein weiterer Knackpunkt ist die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern bei Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Anpassung an die Erderwärmung. Hierbei hinken die Industriestaaten ebenfalls ihren Versprechen hinterher.

Im Fokus soll auch das Thema Klimagerechtigkeit stehen, wie die Leiterin des Regionalprogramms „Energiesicherheit und Klimawandel Subsahara-Afrika“ der Konrad-Adenauer-Stiftung, Anja Berretta, im Interview mit Ippen.Media erklärte. Die Erwartungen sind groß, dass bei der COP27 endlich auch den bereits eintretenden Klimaschäden in den Entwicklungsländern Rechnung getragen wird.

Skepsis an Erfolgsaussichten: Steinmeier erwartet wenig von China und Russland

Im Vorfeld der Konferenz zeigte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesichts der derzeitigen Krisen skeptisch. Die Welt trete gerade in eine neue Periode des Konflikts, wenn nicht sogar der Konfrontation ein, sagte Steinmeier am Samstag (5. November) in einer Diskussionsrunde zur Klimapolitik in der südkoreanischen Stadt Busan. „Es ist schwer vorstellbar, dass in Zeiten von Konflikt und sogar militärischer Konfrontation Staaten wie Russland oder China eine konstruktive Rolle in und nach Scharm el Scheich spielen werden.“

Auch bei Klimaforschern ist die Stimmung gedämpft. Der renommierte Klimaökonom Ottmar Edenhofer hat nur sehr geringe Erwartungen an das zweiwöchige Treffen. Es ginge darum, „überhaupt wieder eine Vertrauensbeziehung aufzubauen“, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der F.A.Z. Das sei „fast wie eine Therapiesitzung“. Unter anderem gebe es beim Thema Geld etwa für Klimaschutz in ärmeren Ländern „massive Verteilungskonflikte“.

Kritik an COP27: Erhöhter CO₂-Ausstoß und Menschenrechtslage am Austragungsort

Der Klimaforscher Mojib Latif äußerte sich ebenfalls resigniert. „Da werden keine Durchbrüche erzielt“, sagte der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg der Mediengruppe Bayern. Die Konferenzen seien „nicht zielführend“, denn dort würden „Papiere mit wenig Substanz als großer Fortschritt gefeiert“. Bei der inzwischen 27. Weltklimakonferenz sei das Ergebnis bisher, „dass der weltweite CO₂-Ausstoß explodiert ist“.

Auch am Austragungsort gibt es immer wieder Kritik. Ägyptens Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi steht immer wieder in der Kritik wegen der Menschenrechtslage. Die Meinungs- und Pressefreiheit sind massiv beschnitten. Menschenrechtler berichten immer wieder von schweren Verstöße. (sf/dpa/AFP)