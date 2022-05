UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet reist in chinesische Provinz Xinjiang

Michelle Bachelet © Xinhua / IMAGO

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet startet am Montag eine mehrtägige Reise nach China.

Urumqi in China - Chinas Behörden werden dort massive Menschenrechtsverletzungen gegenüber der muslimischen Minderheit der Uiguren und anderen Bevölkerungsgruppen vorgeworfen. Wegen dieser "zutiefst beunruhigenden Vorwürfe" hatte Bachelet seit ihrem Amtsantritt 2018 mehrfach ungehinderten Zugang zu der Region gefordert.

Diplomatischen Kreisen in Peking zufolge wird Bachelet am Montag virtuell mit ausländischen Botschaftern zusammentreffen, bevor sie am Dienstag und Mittwoch nach Xinjiang reist und die Städte Urumqi und Kashgar besucht. Geplant sind Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Wissenschaft sowie eine Vorlesung vor Studierenden der Universität Guangzhou in Südchina. Laut Menschenrechtsorganisationen werden in der nordwestlichen Provinz Xinjiang mindestens eine Million Angehörige von Minderheiten in "Umerziehungslagern" festgehalten. pe/mkü/ck