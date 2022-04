UN möchte eigene Experten nach Butscha schicken

Teilen

Eindrücke aus dem ukrainischen Vorort Butscha © i-Images/IMAGO

Die Vereinten Nationen möchten die Tötung von mehreren Hundert Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha von eigenen Menschenrechtsexperten analysieren lassen.

Genf - Das kündigte eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros am Dienstag in Genf an. Derzeit ist ein Team des UN-Büros mit etwa 50 Mitarbeitern in Uschgorod im Westen der Ukraine stationiert, etwa 800 Kilometer von der Hauptstadt Kiew und dem ukrainischen Vorort Butscha entfernt. Ein Termin wurde nicht genannt. Nach dem Abzug der russischen Truppen waren in der Kleinstadt in den vergangenen Tagen mindestens 330 Todesopfer entdeckt worden.

Zusätzlich werde sich eine Untersuchungskommission aus unabhängigen Juristen mit dem Geschehen in Butscha beschäftigen, kündigte Sprecherin Liz Throssell an. Das Gremium soll im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats Beweise für mögliche Kriegsverbrechen sammeln. «Es geht auf mehreren Ebenen voran», sagte Throssell. Zuvor hatte die ukrainische Regierung angekündigt, mit Internationalem Strafgerichtshof, Rotem Kreuz und der EU zusammenzuarbeiten, um Verbrechen in Butscha und anderen Städten aufzuklären.

Die Ukraine macht russische Besatzungstruppen für die Tötungen in Butscha verantwortlich. Moskau bestreitet das und spricht - ohne Beweise vorzulegen - von einer «Inszenierung». Die UN-Sprecherin sagte dazu: «Alles deutet darauf hin, dass die Opfer direkt ins Visier genommen und getötet wurden.» Es sei schwer vorstellbar, dass dies im Rahmen militärischer Kampfhandlungen geschehen sei. «Nach internationalem Recht ist das absichtliche, zielgerichtete Töten von Zivilisten ein Kriegsverbrechen.» (dpa)

FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr verurteilt Gräuel in Butscha

Der FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr hat die in der ukrainischen Stadt Butscha an Zivilisten verübten Gräueltaten scharf verurteilt. «Das Ausmaß des Leides der Menschen in der Ukraine übersteigt jede Vorstellungskraft, die ein Mensch haben kann. Und die Kriegsverbrechen, die uns derzeit erschüttern, zeigen, Putins Angriffskrieg hat wieder eine neue, eine noch brutalere Dimension erreicht», sagte Dürr am Dienstag in Berlin vor einer Fraktionssitzung.

Auch aus anderen Städten gebe es Berichte über Gräueltaten. Dürr: «Ich sage ganz deutlich: Putins Regime hat sich unwiderruflich aus dem Kreis der zivilisierten Mitglieder unserer Staatengemeinschaft verabschiedet.»

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland müssten schnellstmöglich beendet werden, sagte der FDP-Politiker. Man müsse dabei anerkennen, in welchem Dilemma sich auch die Ampelkoalition als Bundesregierung derzeit befinde. «Die Politik der vergangenen Jahrzehnte, leider maßgeblich geprägt auch durch die Union, hat uns in eine massive russische Abhängigkeit gebracht von Rohstoffen. Das kann man - und ich sage leider - nicht von heute auf morgen ändern», sagte er. Sanktionen müssten Russland mehr schaden «als es uns stark schadet».