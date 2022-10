UN sorgt sich um Demonstrantinnen im Iran

Auf der ganzen Welt protestieren Menschen für die Rechte der Frauen im Iran. Im Iran werden Protestierende gewaltvoll aufgehalten. Deshalb sorgt sich die UN um deren Sicherheit © snapshot / IMAGO

Die anhaltende Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran stimmt das Menschenrechtsbüro der UN alarmiert.

Genf - Eine UN-Sprecherin verwies am Dienstag in Genf auf Berichte, wonach in dem islamischen Land bereits 23 Minderjährige getötet und viele weitere verletzt worden seien. «Die fortgesetzte unnötige und unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten muss aufhören.» Die Proteste im Iran dauern bereits seit mehreren Wochen.

Die Sprecherin verwies darauf, dass es selbst an Schulen Razzien gegeben habe. Kinder, die an Protesten teilgenommen hatten, seien nach Angaben des Erziehungsministeriums in «psychologische Zentren» gebracht worden - womöglich Umerziehungsanstalten. Dem UN-Büro liegen nach diesen Angaben Berichte über mindestens 90 Festnahmen von Journalisten, Juristen, Künstlern und Menschenrechtsverteidigern vor. Zudem gebe es Schilderungen über Misshandlungen, Folter und mangelnde medizinische Versorgung von Gefangenen.

Der Iran habe Menschenrechtsverträge unterzeichnet und sei verpflichtet, das allgemeine Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Proteste zu schützen, sagte die Sprecherin. Wer für den Tod von Minderjährigen verantwortlich sei, müsse zur Rechenschaft gezogen werden. «Generell fordern wir die Behörden auf, sich um die Gründe für die Beschwerden der Bevölkerung zu kümmern anstatt die Proteste mit Gewalt zu unterdrücken.»

Im September war die 22 Jahre alte Iranerin Mahsa Amini gestorben, die wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs von der Sittenpolizei aufgegriffen worden war - offenbar nach massiven Misshandlungen. Seitdem protestieren im ganzen Land Menschen für Freiheit. Die Polizei und andere Kräfte des Staatsapparats gehen brutal dagegen vor. (dpa)