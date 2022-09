UN fordert von Taliban Zugang zu Bildung für Mädchen

UN-Generalsekretär António Guterres fordert von der Taliban den Zugang zu Bildung für Mädchen. © IMAGO/Markiian Lyseiko

UN-Generalsekretär António Guterres hat die militant-islamistischen Taliban dazu aufgefordert, Mädchen den freien Zugang zu Bildung zu gewähren.

New York – UN-Generalsekretär António Guterres hat von den militant-islamistischen Taliban den freien Zugang zu Bildung für Mädchen gefordert. «Von dieser Plattform aus appelliere ich an die Behörden in Afghanistan: Heben Sie unverzüglich alle Beschränkungen für den Zugang von Mädchen zur Sekundarschulbildung auf», sagte Guterres am Montag zum Auftakt eines Bildungsgipfels der Vereinten Nationen in New York.

Seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan im August 2021 wird Mädchen die Schule jenseits der sechsten Klasse weitgehend verwehrt. Die Taliban hatten eigentlich angekündigt, dass unter Auflagen auch Mädchen weiterführender Schulen ab der 7. Klasse wieder am Unterricht teilnehmen dürfen - dazu gehöre, dass Mädchen den islamischen Hidschab tragen und in separaten Gebäuden von weiblichen Lehrkräften unterrichtet werden müssten. (dpa)