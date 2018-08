Söder-Auftritt in München: Riesiger Ast fällt in Menge und verletzt Zuhörer - Polizei nennt Grund

Ein unglückliches Ende hat am Mittwochabend ein Wahlkampfauftritt Markus Söders in München genommen: Ein Ast stürzte in die Zuhörermenge und verletzte zahlreiche Menschen.

München - Es ist kurz vor 20 Uhr, als eine Wahlkampfveranstaltung mit Ministerpräsident Markus Söder und gut 200 Teilnehmern im Biergarten des Münchner Augustinerkellers am Mittwoch ein abruptes Ende findet: Mit einem lauten Knarzen kracht ein riesiger Ast eines Baums vom Nachbargrundstück in die Zuhörermenge. Zunächst war die Rede von sechs Verletzten - später spricht Polizei von elf Verletzten. Sie wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt. Die Besucher hatten sich zu dieser Zeit auf der Freischankfläche befunden. Eine etwa zwei Meter hohe Holzwand am Rande des Biergartens dämpfte den Aufprall, sonst hätte wohl wesentlich Schlimmeres passieren können.

Markus Söder: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Abend so endet“

Ministerpräsident Söder ist bestürzt. Er hat den Unfall von der Rednerbühne aus selbst als Zeuge beobachten können. „Der Ast ist einfach weggeknickt“, berichtet er. Wenig später geht er ans Mikrofon und sagt zu den Zuhörern: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Abend so endet.“ Am Abend schrieb er auf Twitter: „Hoffe sehr, dass es den Verletzten bald besser geht.“

Hoffe sehr, dass es den Verletzten bald wieder besser geht. Danke an alle Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehr für den schnellen Einsatz! https://t.co/BePpsVbHld — Markus Söder (@Markus_Soeder) 1. August 2018

Aufgrund des Zwischenfalls wurde die Veranstaltung gegen 20.10 Uhr beendet. Der reguläre Biergartenbetrieb konnte aber ungehindert weitergeführt werden.

Unfall bei Markus Söders Wahlkampf in München - Einsatzleiter der Polizei unter den Verletzten

Unter den elf Verletzten ist auch der Einsatzleiter der Polizei, jedoch nicht ein unmittelbarer Leibwächter Söders, wie zunächst vermutet wird. Er trug eine Kopfplatzwunde davon. Auch ein Mitarbeiter der Staatskanzlei ist unter den Verletzten. Durch den herabstürzenden Ast wurden auch eine Stromleitung und die Beleuchtungseinrichtung des Biergartens beschädigt.

Neben Notärzten war auch die Polizei rasch vor Ort und überprüfte den Vorfall. Das Gelände rund um den Biergarten wurde weiträumig abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich bei dem massiven Ast im Astloch über längere Zeit offensichtlich uneinsehbar Wasser angesammelt, was dazu führte, dass der Ast von innen morsch wurde und deshalb herabstürzte. Die Veranstaltung wurde im Übrigen auch live auf Facebook übertragen, sodass es auch viele virtuelle Zeugen gibt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Söder war an diesem Mittwochabend nach München gekommen, um Wahlkampfhilfe für den CSU-Direktkandidaten des umkämpften Wahlkreises Mitte in der Landeshauptstadt, Hans Theiss, zu leisten. Der ist Mediziner, Professor der Kardiologie, und leistet sogleich Erste Hilfe. Auch Theiss, Ehemann der Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, sieht man die Bestürzung an.

Markus Söder war am Vormittag in den Alpen unterwegs

Noch am Vormittag war Söder im Rahmen seiner Wahlkampftournee auf einer Almbegehung im Landkreis Miesbach unterwegs gewesen. Mit einer ungewohnt starken Riege: An der Kreuzbergalm bei Schliersee präsentierte sich Söder mit seiner Stellvertreterin Ilse Aigner, Agrarministerin Michaela Kaniber und Umweltminister Marcel Huber (alle CSU) fürs Foto unterm Kreuz. Aber klar, im Herbst ist ja Landtagswahl, und die Umfragen für die CSU schauen nicht gut aus. Die Almbauern symbolisierten das, „was unser Land ausmacht“, Tradition und Liebe zur Heimat, sagt Söder. Diese Gegend ist für die CSU ein sicheres Pflaster. In Münchens Mitte hingegen hatten die Grünen schon bei der Bundestagswahl die CSU überflügelt.

+ Markus Söder vor dem Unfall bei der Hauptalmbegehung des Almwirtschaftlichen Vereins. © dpa / Lino Mirgeler

Theiss sagt: „Es ist ein spezielles Viertel.“ Söder macht seinem Parteikollegen wenig später Mut: „Man kann alles gewinnen.“ Worte, die kurz darauf nicht mehr so wichtig sind. Söder, Theiss, die Wirtsleute Petra und Christian Vogler vom Augustinerkeller sowie alle Zuhörer stehen kurz nach 20 Uhr immer noch ein wenig unter Schock.

Klaus Vick, Florian Naumann