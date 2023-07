Ungarns Asylveto spaltet die EU: „Sollten vielleicht überlegen, ob sie noch Teil des Ganzen sein wollen“

Von: Andreas Schmid

Die EU kommt beim Thema Migration nicht voran. Polen und vor allem Ungarn blockieren den Kompromiss. Für die Gemeinschaft ist das ein Eklat.

Brüssel – Der Asylstreit innerhalb der Europäischen Union geht weiter. Beim EU-Gipfel blockierten Ungarn und Polen den jüngst geschlossenen Kompromiss. Wie konkret das Veto ausfällt, war am Freitag zunächst unklar. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete, es werde keine gemeinsame Erklärung zum Thema Migration geben, sondern ein Papier von EU-Ratspräsident Charles Michel. Ein Sprecher Michels gab auf Twitter das Ende des Gipfels bekannt. Ohne Asyleinigung.

„Wir alle haben die Geduld mit Ungarn verloren“

Polen und Ungarn hatten vorbereitete Texte zur Asylpolitik blockiert. Sie lehnen einen Anfang Juni von den EU-Innenministern ohne ihre Zustimmung mehrheitlich beschlossenen Kompromiss ab. Die anstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament im laufenden Gesetzgebungsverfahren können wohl trotzdem starten. „Ich bin im Moment noch recht gelassen“, sagte die EU-Migrationspolitikerin Lena Düpont (CDU) zu Merkur.de. „Weil das Paket auf Fachministerebene ja getragen wurde und der Gesetzgebungsprozess weiterläuft.“

Dennoch ist die Blockade der beiden Länder von großer Symbolkraft – und könnte andere EU-Vorhaben gefährden. Düpont spricht von einem „Signal, das wir zur Kenntnis nehmen müssen“. Schon unmittelbar nach Einigung des Kompromisses hatte sich die CDU-Politikerin skeptisch gezeigt, ob vor allem Ungarn kooperiere.

„Wir alle haben aus den unterschiedlichsten Gründen die Geduld mit Ungarn verloren“, bilanzierte Düpont. Die EU-Begeisterung in Budapest sei gering. „Aber dann sollen sie vielleicht irgendwann überlegen, ob sie noch Teil des Ganzen sein wollen oder eben nicht.“

Lena Düpont sitzt seit 2019 im Europäischen Parlament. Die CDU-Politikerin beschäftigt sich in Brüssel und Straßburg vor allem mit Migrationspolitik. © Martin Lahousse

Grünen-Abgeordneter Freund: „Diese Strategie wird Orban weiter isolieren“

Kritik am Veto kommt auch aus anderen Parteien. Der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund meint, Polen und Ungarn „missbrauchen den EU-Gipfel für ihre innenpolitische Agenda“. Es sei kein Zufall, „dass jene Mitgliedstaaten sich gegen gemeinsame EU-Politik stemmen, denen wegen Rechtsstaatsverstößen Milliardenzahlungen eingefroren wurden“.

Die Strategie von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki laut Freund: „Sie wollen zeigen, dass sie jederzeit den Schraubenschlüssel ins Getriebe europäischer Politik werfen können, bis sie wieder vollen Zugang zu EU-Geld bekommen. Diese Strategie wird nach hinten losgehen und vor allem die Orban-Regierung in der EU weiter isolieren.“ Die EU dürfe sich nicht erpressen lassen.

Orban gegen Asylkompromiss: „Wir sind nicht in der Lage, das zu ändern“

Ungarns Veto war also absehbar. Den von den EU-Innenministern Anfang Juni ausgehandelten Asyl-Kompromiss lehnte Orban schon vor einigen Tagen ab. Der konservative Politiker drohte damit, EU-Gelder für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zu blockieren. Die Brüsseler Verhandlungen beschrieb er im staatlichen Radio als „Migrationskrieg“ im Sitzungssaal.

Zur Eindämmung der irregulären Migration schlägt Orban vor, dass Flüchtlinge außerhalb des EU-Gebiets auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten sollen. „Leider sind wir Europäer nicht in der Lage, das zu regeln“, wie er in einem Interview von Bild, Welt und Politico sagte. Grund seien unterschiedliche politische Vorstellungen: So stehe Deutschland der Migration positiv gegenüber, während Ungarn das für zu riskant halte.

Sein Land unterscheide klar zwischen Gastarbeitern und Migranten, Deutschland mache das nicht, sagte Orban. Ungarn wolle keine „Gemeinschaften haben, die unsere wichtigsten europäischen Werte nicht respektieren“. Wenn die EU sage, dass sie Migranten künftig in der EU verteilen werde, sei das eine Botschaft an die Schleuser, dass sie ihr Geschäft weiterbetreiben könnten. (as)