Putin verliert mit Ungarn letzten Verbündeten in Europa

Nato-Erweiterung

Ungarn schwenkt um und will für Nato-Beitritt Schwedens stimmen. Damit würde sich die Regierung Orbáns nach langer Zeit erstmals gegen Russland stellen.

Stockholm/Budapest - Seit langem steht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán an der Seite des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Selbst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine blieb er sein treuer Verbündeter. So wehrte sich die Regierung Orbáns gegen EU-Sanktionen, mit denen Russland für seinen Angriffskrieg belegt werden sollte. Auch für Putins Freund, den russischen Oligarchen Alischer Usmanow setzte sich Orbán ein.

Militärische Unterstützung der Nato für Kiew versuchte Budapest ebenso zu verhindern, wie den Beitritt von Schweden und Finnland zu dem transatlantischen Militärbündnis. Am Dienstag (7. März) gab es ein Umschwenken der ungarischen Regierung. Nach Angaben des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek erklärte der stellvertretende Sprecher des ungarischen Parlaments, Csaba Hende, dass Ungarn voraussichtlich für den Beitritt Schwedens zur Nato stimmen werde. Dies könnte beim Nato-Gipfel am 11. Juli im litauischen Vilnius passieren.

Ungarn unterstützt „eindeutig“ einen schwedischen Nato-Beitritt

„Wir haben deutlich gemacht, dass die ungarische Regierung, der ungarische Präsident, der Premierminister und die meisten ungarischen Parlamentarier eindeutig die schwedische Nato-Mitgliedschaft unterstützen“, sagte Hende der schwedischen Nachrichtenagentur TT am Rande eines Treffens mit Mitgliedern der schwedischen Regierung in Stockholm. Der Parlamentssprecher ist Mitglied der Fidesz-Partei von Premier Viktor Orbán. Bis zuletzt war die national-konservative Regierungspartei uneins über einen Beitritt Schwedens zur Nato gewesen und hatte die Entscheidung monatelang hinausgezögert.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte positiv auf die Aussagen der ungarischen Delegation in Schweden. „Sie senden eine positive Botschaft und empfehlen die Ratifizierung. Natürlich haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber wir machen Fortschritte“, sagte Stoltenberg der Nachrichtenagentur Associated Press.

Ungarns Premier Orbán blockierte Nato-Hilfen für die Ukraine nicht

Für Russlands Präsidenten Putins wäre die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis wohl ein schwerer Schlag. Putin hatte seinen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 unter anderem damit begründet, dass er eine Erweiterung der Nato verhindern wollte. Den Kurs Putins hatte auch Orbán lange mitgetragen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einige Wochen nach dem Einmarsch russischer Truppen als „Gegner“ bezeichnet.

Doch die öffentlichen Äußerungen Orbáns stimmten des Öfteren nicht mit seinem faktischen Handeln überein. Das sagt der US-amerikanische Politikwissenschaftler William Reno. „Orbán droht damit, die EU- und Nato-Hilfe für die Ukraine zu blockieren, lässt seine Veto-Drohungen aber meist in letzter Minute fallen“, sagte er nach Angaben von Newsweek.

Reaktion Putins auf einen Nato-Beitritt von Schweden ungewiss

Unklar bleibt derweil, wie Russlands Präsident Putin auf einen Beitritt Schwedens, und möglicherweise auch Finnlands, in die Nato reagieren würde. John Spencer, ein ehemaliger Major der US-Streitkräfte sagte in einem Interview mit Newsweek, er glaube Putins Aussagen über eine Nato-Erweiterung nicht. Spencer sagte: „Ich halte das für ein falsches Narrativ.“ Wenn die Erweiterung wirklich ein Grund für die Invasion in der Ukraine gewesen sei, dann hätte Putin mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur Allianz „grob verloren“, so Spencer. Er erinnerte daran, dass Finnland eine lange Grenze mit Russland habe, mit insgesamt mehr als 1300 Kilometern.

Die Reise der ungarischen Abordnung, die sich mit der Nato-Erweiterung beschäftigt, geht derweil weiter. Der ungarische Parlamentssprecher Csaba Hende sagte, dass seine Delegation aus Budapest voraussichtlich auch bald nach Helsinki reisen werde, um über den Beitritt Finnlands in die Nato zu sprechen. Eine Abstimmung über eine Erweiterung der Nato soll es im ungarischen Parlament laut Hende voraussichtlich Ende März geben.

Genauso wie Ungarn blockiert bisher die Türkei die Aufnahme Schwedens in die Nato. Ankara wirft Stockholm vor, kurdischen Aktivisten in Schweden einen Zufluchtsort zu bieten. Am 9. März will die Türkei in Brüssel wieder Gespräche mit Schweden und Finnland zum Beitritt in die Nato führen. (cd)

