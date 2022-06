Ungarn: Umstrittener Psychologe Peterson erhält den Ungarischen Verdienstorden

Der kanadische Psychologe gilt als Vordenker der neuen Rechten © imago stock&people

Dem kanadischen Psychologen Jordan Peterson wurde der Ungarische Verdienstorden verliehen.

Budapest - Ungarns Staatspräsidentin Katalin Novak hat dem umstrittenen kanadischen Psychologen Jordan Peterson den Ungarischen Verdienstorden verliehen. Dies beinhaltet ein Erlass der Präsidentin, den das Ungarische Amtsblatt am Dienstagabend veröffentlichte. Peterson (59), der bis 2021 an der Universität Toronto lehrte, hat sich mit seinen Thesen über ein «naturgegebenes Patriarchat» als Vordenker der neuen Rechten etabliert.

Zur weltweiten Bekanntheit des klinischen Psychologen trugen Bestseller wie «12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt» und sein eigener Youtube-Kanal mit fünf Millionen Abonnenten bei. In Ungarn bekennt sich der seit 2010 amtierende rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban zu völkischen, identitären, homophoben und gender-feindlichen Ansichten.

So ist es in Ungarn den Universitäten verboten, Lehrgänge im Fach Gender-Studien anzubieten. Dieses gründet auf der wissenschaftlichen Anschauung, dass das Geschlecht eines Menschen nicht nur biologisch bestimmt ist, sondern auch von sozialen und kulturellen Einflüssen abhängt. Von Orban angeregte Gesetze schränken die Freiheiten von homosexuellen und transsexuellen Menschen ein. Einige dieser Gesetze sind Gegenstand von Vertragsverletzungsverfahren der EU.

Über die Ordensverleihung an Peterson, die bereits in der vergangenen Woche stattgefunden hatte, berichtete das ungarische Präsidentschaftsamt nicht. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte Novak lediglich Ausschnitte aus einem Vortrag, den Peterson am vergangenen Samstag im Sandor-Palais, dem Amtssitz der Präsidentin, gehalten hatte. (dpa)