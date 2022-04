Orbán vor der Ungarn-Wahl: Ein Sieg wäre doppelt problematisch

Von: Marcus Mäckler

Teilen

Ministerpräsident Viktor Orbán aus Ungarn © JP Black/Zuma Wire/Imago

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán bereitet sich auf die Wahl am 3. April vor. Gewänne er, wäre das doppelt problematisch, kommentiert Marcus Mäckler.

München - Kaum ein anderer europäischer Politiker hat der EU in den letzten Jahren so geschadet wie Viktor Orbán. Längst steht er den Autokratien Chinas und Russlands näher als Brüssels liberaler Idee von Demokratie. Seine Geht-uns-nichts-an-Haltung mit Blick auf Moskaus Angriffskrieg hat ihn zuletzt sogar die letzten Freunde in der EU gekostet. Sagen wir so: Es gäbe Schlimmeres als eine Niederlage für ihn bei der Wahl am Sonntag. Dass die Opposition mit einem gemeinsamen Kandidaten antritt, lässt manche in Westeuropa hoffen. Vermutlich aber umsonst.

Ungarn: Für Viktor Orbán kann kaum noch etwas anbrennen

Orbán ist seit 2010 an der Macht und hat in dieser Zeit dafür gesorgt, dass ihm selbst eine im Widerstand geeinte Opposition kaum gefährlich werden kann. Die Medien hat er so weit in der Hand, dass sein Herausforderer Peter Márki-Zay im Staats-TV so gut wie nicht auftauchte. Der Zuschnitt der Stimmbezirke begünstigt seine Fidesz-Partei. Zudem schafft er es noch immer, jede Schieflage im Land auf Brüssel zu schieben. Dass für ihn kaum noch etwas anbrennen kann, zeigen jüngste Umfragen.

Marcus Mäckler bezieht Stellung zur Parlamentswahl in Ungarn © Münchner Merkur

Bei Wahl von Orbán würde Ungarn vielleicht die letzte demokratische Ausfahrt verpassen

Gewänne er, wäre das doppelt problematisch: für die EU, die in den kommenden Jahren etwa in der Russland-Frage auf Einigkeit angewiesen ist. Und für Ungarn, das vielleicht seine letzte demokratische Ausfahrt verpasst. Wie es so ist, als Autokrat zu regieren, hat Orbán schon mit seinem Notstand-Regime während der Pandemie ausgetestet. Gewänne er, müsste man wohl um das letzte bisschen Demokratie im Land fürchten.

Ein Kommentar von Marcus Mäckler