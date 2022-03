Ungarn-Wahl 2022: Wann sind erste Hochrechnungen und Ergebnisse zu erwarten?

Von: Leyla Yildiz

Wahlen in Ungarn 2022: Erste Hochrechnungen gibt es nach Schließung der Wahllokale. Wenn schließlich alle Stimmzettel ausgezählt sind, stehen die Ergebnisse fest. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Im April 2022 finden in Ungarn Wahlen statt. Die Bevölkerung soll ein neues Parlament bestimmen. Hochrechnungen und Ergebnisse gibt es am Wahlabend.

Budapest - Die kommende Ungarn-Wahl am 3. April 2022 könnte für das Land eine Wendung bedeuten. Der bisherige Ministerpräsident Viktor Orban (ungarisch Viktor Orbán) tritt zur Wahl zwar erneut für das Bündnis seiner Partei Fidesz mit der christlich-demokratischen KDNP an, allerdings hat er mit dem Bürgermeister der Stadt Hódmezővásárhely, Peter Marki-Zay (ungarisch Péter Márki-Zay), einen großen Konkurrenten. Er ist der Kandidat der Oppositionsparteien, die mit diesem Schachzug Orban aus dem Amt wählen lassen wollen. Seine Chancen stehen laut aktuellen Umfragen und Prognosen gar nicht mal so schlecht. Erste Hochrechnungen und Ergebnisse der Wahl gibt es den Erfahrungen nach schon am Wahlabend.

Was wird gewählt? Parlament Wahltag 3. April Gegenkandidat von Viktor Orban Peter Marki-Zay Sitze im Parlament 199 Wahlkreise 106

Ungarn-Wahl 2022: Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale - Ergebnisse folgen danach

Doch wie läuft die Wahl an dem ersten Sonntag im April ab? Die Wahllokale haben nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit bis 19 Uhr geöffnet ‒ erste Hochrechnungen gibt es bereits kurz darauf. Es könnte aber durch einen Wählerandrang sein, dass die Lokale etwas länger offen haben. Das war bei der letzten Wahl des Parlaments im Jahr 2018 der Fall. Alle Bürger, die vor 19 Uhr am Wahlort eingetroffen sind, hatten auch nach der offiziellen Schließung noch die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Gleich danach wurden die Wahlzettel ausgewertet. Wie der Spiegel in einem Beitrag von 2018 schreibt, hatte man bei dieser Wahl mit einem vorläufigen Ergebnis gegen Mitternacht gerechnet. So könnte es bei der kommenden Bestimmung des Parlaments wieder ablaufen.

Wahlen in Ungarn: Aus Sorge um Manipulation bei den Ergebnissen ‒ OSZE will Wahlbeobachter schicken

Klar ist auf jeden Fall, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einen Trupp aus Wahlbeobachtern schon im Vorfeld nach Ungarn schicken will. 200 weitere Beobachter sollen voraussichtlich am Wahltag selbst im Einsatz sein. Der Grund: Es besteht die Befürchtung, dass die Wahl manipuliert werden könnte und die Hochrechnungen beziehungsweise Ergebnisse zugunsten von Viktor Orban und seiner Partei ausfallen.

Ob wirklich manipuliert wird, kann erst der Wahltag selbst zeigen. Eine Schicksalswahl ist es trotzdem: Denn dann wird feststehen, ob Viktor Orban die Politik Ungarns weiter lenken oder ob mit Peter Marki-Zay ein neuer Ministerpräsident im Amt bestätigt wird. (ly)