Ungarn-Wahl 2022: Viktor Orban hat starke Konkurrenz ‒ Umfrage-Ergebnisse und Prognosen

Von: Leyla Yildiz

Wahlen in Ungarn: Muss Viktor Orban als Ministerpräsident bald das Feld räumen? Das entscheiden die Bürger am 3. April 2022. (Archivbild) © Darko Vojinovic/AP/dpa

Mit der Wahl in Ungarn 2022 könnte Ministerpräsident Viktor Orban im Amt abgelöst werden. Umfragen und Prognosen zufolge ist das durchaus möglich.

Budapest ‒ Seit 2010 hält Viktor Orban (ungarisch Viktor Orbán) als Ministerpräsident von Ungarn fest die Zügel in der Hand und lenkt die Geschicke des Landes. Auf der ganzen Welt ist er unter anderem durch seinen autoritären Regierungsstil, rechtskonservativen Äußerungen sowie Korruptionsvorwürfen gegen ihn in die Schlagzeilen geraten. Bei der kommenden Ungarn-Wahl 2022 am 3. April will ihm jemand sein Amt streitig machen ‒ Peter Marki-Zay (ungarisch Péter Márki-Zay). Laut aktuellen Umfragen und Prognosen könnte ein Wechsel sogar eintreten.

Was wird gewählt? Parlament Wahltag 3. April Gegenkandidat von Viktor Orban Peter Marki-Zay Sitze im Parlament 199 Wahlkreise 106

Ungarn-Wahl 2022: Umfragen zufolge liegt Viktor Orbans Partei nur knapp vor der Opposition

Der momentan noch regierende Bürgermeister der Stadt Hódmezővásárhely ist von sechs Oppositionsparteien als gemeinsamer Kandidat gegen Orban für die Ungarn-Wahl 2022 aufgestellt worden. Die Hoffnung der Opposition besteht darin, den langjährigen und umstrittenen Ministerpräsidenten von Ungarn so aus dem Amt zu heben.

Wahlen in Ungarn: Oppositionsparteien haben sich zusammengetan und stellen einen Kandidaten

Den Umfragen und Prognosen zufolge liegt die Orban-Partei Fidesz im Bündnis mit der christlich-demokratischen KDNP zwar immer noch vorne, allerdings folgen die Oppositionsparteien nur knapp dahinter. Der Zusammenschluss, der den gemeinsamen Kandidaten Peter Marki-Zay präsentiert, besteht aus den Parteien Demokratikus Koalíció (DK), Jobbik (J), LMP-Magyarország Zöld Pártja (LMP), Magyar Szocialista Párt (MSZP), Momentum Mozgalom (MM) und Párbeszéd (PM). Ihre politischen Spektren sind dabei breit gefächert - von den Linken, Grünen, Sozialisten und Liberalen bis hin zu den Rechten.

Neben dem Amt des Ministerpräsidenten gilt es bei der Wahl vorrangig darum, das Parlament neu zu besetzen. Insgesamt stehen 199 Sitze zur Verfügung und auch hier zeigen die Oppositionsparteien eine klare Linie gegenüber der Partei Orbans. DK, Jobbik, LMP, MSZP, MM, PM, Magyar Liberális Párt (MLP) und Új Kezdet (UK) hatten bereits im August 2020 angekündigt, dass sie in allen 106 Wahlkreisen je einen gemeinsamen Bewerber an den Start gehen lassen wollen. Sprich, auf dem Wahlzettel stehen dann nur der Kandidat für Fidesz/KNDP und ein Kandidat der Opposition.

Wahl 2022: Umfragewerte zeigen aktuellen Trend ‒ Bürger entscheiden am Wahltag über Ungarns Zukunft

Wichtig ist natürlich zu betonen, dass die Umfragewerte nur ein aktueller Stand sind und nicht die Meinungen am Wahltag abdecken. Das Ergebnis bleibt weiterhin offen. Bis zum 3. April kann sich noch einiges ändern, was letztendlich in die Entscheidung der Bürger, wer Ungarn künftig regieren soll, einfließen kann. (ly)