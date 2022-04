Ungarn-Wahl 2022: Geeinte Opposition will Orbans Wiederwahl verhindern - „Alle Optionen auf dem Tisch“

Von: Felix Durach

Teilen

Am Sonntag stehen in Ungarn die Parlamentswahlen an. Ministerpräsident Viktor Orban strebt eine fünfte Amtszeit an. Die Opposition will ihn stürzen. Der News-Ticker.

Am Sonntag, 3. April 2022, stehen in Ungarn die Parlamentswahlen* an.

Ministerpräsident Viktor Orban* von der Fidesz-Partei hofft darauf, nach der dritten Wiederwahl in Folge seine fünfte Amtszeit antreten zu können.

Die geeinte Opposition um Spitzenkandidat Peter Marki-Zay* will der Ära Orban ein Ende setzen.

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 3. April, 10.32 Uhr: „Ich bin zuversichtlich“, hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban direkt nach seiner Stimmabgabe erklärt. Er machte sein Kreuz an diesem Sonntagvormittag in seinem Wahllokal im Budapester Stadtteil Zugliget. „Es ist eine seltsame Wahl, denn (...) wegen des Krieges (in der Ukraine) müssen wir uns mit Fragen von Krieg und Frieden beschäftigen“, fügte er vor Journalisten hinzu.

Der Spitzenkandidat der Oppositionsallianz, der parteilose Konservative Peter Marki-Zay, rief am Morgen die Bürger in einem Facebook-Video dazu auf, die Orban-Regierung abzuwählen. „Wählen wir eine bessere Welt, ein glückliches Ungarn“, sagte er.

Ungarn-Wahl 2022: Geeinte Opposition will Orbans Wiederwahl verhindern

Erstmeldung vom 2. April 2022:

Budapest - Am Sonntag werden die Bürgerinnen und Bürger von Ungarn zu den Wahlurnen gebeten und können über ein neues Parlament für die kommenden vier Jahre abstimmen. Während im direkten Nachbarland Ukraine noch der Krieg* tobt, könnten die Wahl in Ungarn einen Zäsur in der jüngeren Geschichte des Landes darstellen. Seit 2010 wird das osteuropäische Land von Ministerpräsident Viktor Orban regiert, dessen Fidesz-Partei zusammen mit der Christ-demokratischen KDNP über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügt.

Ungarn-Wahl 2022: Opposition will Orban stürzen - „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

Erstmals seit zwölf Jahren wird Orban bei der Parlamentswahl 2022 jedoch eine geeinte Opposition gegenüber, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine fünfte Amtszeit von Orban als Ministerpräsident zu verhindern. Angeführt wird das Bündnis, das von der rechten Jobbik-Partei über die Liberalen bis zu Grünen und Sozialdemokraten reicht, vom konservativen Spitzenkandidaten Peter Marki-Zay. Der 49-Jährige will der Ära Orban ein Ende setzten und mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten die von Orban geprägte „illiberale“ Demokratie beenden.

Nach der Einschätzung von Experten ist das Ergebnis der Parlamentswahlen in Ungarn dabei weitestgehend offen. Allein eine halbe Million Menschen zeigte sich in Umfragen* wenige Tage vor der Wahl noch unentschlossen, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben werden. „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, sagte der Experte Bulcsu Hunyadi vom unabhängigen Institut Political Capital der Nachrichtenagentur AFP.

Der Spitzenkandidat der Oppositionsparteien Peter Marki-Zay will das Ende der Ära Orban einleiten und Ungarn aus der „illiberalen“ Demokratie herausführen. © FERENC ISZA / AFP

Ungarn-Wahl 2022: Parlamentswahlen während Ukraine-Krieg - Orban strebt fünfte Amtszeit an

Orban der seit 2010 ununterbrochen an der Macht ist, das Land jedoch bereits zwischen 1998 und 2002 regiert hatte, hat Ungarn unter seiner Führung aus Sicht der Kritiker zunehmend autoritär umgebaut. Vorgeworfen werden dem 58-Jährigen unter anderem eine Einschränkung der Pressefreiheit, sowie die Unterdrückung und Diskriminierung von Homosexuellen und Transmenschen. Während Orbans Amtszeit wurde auch das Wahlrecht in Ungarn reformiert. Kritiker sahen darin einen Versuch, der Fidesz-Partei bei künftigen Wahlen einen Vorteil zu verschaffen.

Wahlen in Ungarn: Internationale Wahlbeobachter sollen Missbrauch verhindern

Aus Sorgen vor Wahlbetrug und Manipulation werden erstmals internationale Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingesetzt. Darüber hinaus sollen auch ungarische Freiwillige in den Wahllokalen am Sonntag vertreten sein. Bis 19.00 Uhr am Sonntagabend können die ungarischen Bürgerinnen und Bürger dort ihrer Stimmen abgeben. Kurz danach werden die ersten Hochrechnungen erwartet, später dann auch die Ergebnisse der Parlamentswahlen*. (fd/afp/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA