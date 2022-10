Union: Keine neuen Anreize im Asylrecht für Flüchtlinge setzen

Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, warnt vor neuen Anreizen im Asylgesetz. © IMAGO/Christian Spicker

Vor dem Hintergrund stark steigender Flüchtlingszahlen warnt die Union die Ampel davor, im Asylrecht weitere Anreize für Flüchtlinge zu setzen.

Berlin - Schon jetzt seien die Aufnahmezentren überbelegt, eine weitere Verschärfung der Situation sei zu befürchten, sagte am Dienstag CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Berlin. «Das jetzt noch anzureizen durch neue Pull-Effekte wäre sicherlich nicht hilfreich.»

Die Bundesregierung sollte dringend überdenken, ob sie dabei bleiben wolle, die Voraussetzungen zu senken, nach denen «ausreisepflichtige Asylanten» in Deutschland bleiben könnten. Die Union finde es falsch, dass künftig ein dreijähriger Voraufenthalt reichen solle, um trotz eines negativen Asylbescheids nicht wieder ausreisen zu müssen. Die Asylverfahren dauerten im Schnitt bereits 2,5 Jahre. «Das ist das klare Signal in die Welt, dass trotz abgelehnten Asylbescheids ein Bleiberecht sehr schnell in Deutschland erwirkbar wäre.»

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), rechnete vor, dass die Kommunen bereits wieder mit Flüchtlingszahlen wie in der Jahren 2015/16 konfrontiert seien. Dies gelte ohne die rund 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland Zuflucht gefunden hätten. Aus anderen Ländern seien bereits rund 200 000 Flüchtlinge gekommen.

Das geplante neue Asylpaket der Bundesregierung enthalte eine Reihe von Anreizen, um nach Deutschland zu kommen, kritisierte Frei. «Das geht einfach in die falsche Richtung.» Die Migrationspolitik in den anderen europäischen Staaten gehe in eine andere Richtung.

Union hält mehr Grenzkontrollen und Rückführungsoffensive für nötig

Um den Zuzug von Asylbewerbern stärker zu begrenzen, schlägt die Union Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze und eine Reihe weiterer Maßnahmen vor. Das geht aus dem Entwurf für einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion hervor, über den an diesem Dienstag intern beraten wurde. Darin heißt es unter anderem, die Bundesregierung solle den «migrationspolitischen deutschen Sonderweg in Europa» beenden und alle Pläne aufgeben, «die Anreize zu verstärkter illegaler Einreise auslösen können».

Zudem müsse die Kommunikation und Koordinierung mit den Ländern und Kommunen verbessert werden, insbesondere durch ein stets aktuelles Lagebild, welches das Zugangsgeschehen nach Deutschland abbilde. Die Bundesregierung solle «Druck auf Staaten ausüben, die durch ihre Politik illegale Migration nach Europa und insbesondere nach Deutschland befördern», wie etwa der EU-Beitrittskandidat Serbien. Auch sei es an der Zeit, die von der Ampel-Koalition angekündigte «Rückführungsoffensive» endlich in die Tat umzusetzen. Die gegenwärtige Lage solle außerdem nicht durch zusätzliche Aufnahmeprogramme weiter verschärft werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Vertreter von Ländern und Kommunen für diesen Dienstag zu einem sogenannten Flüchtlingsgipfel eingeladen. Aus Sicht der Union sollte über Hilfe für Länder und Kommunen bei der Bewältigung der durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehenden Herausforderungen bei einem «ressortübergreifenden Flüchtlingsgipfel im Bundeskanzleramt» entschieden werden. (dpa)