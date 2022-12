Union mit Bildungsministerin Stark-Watzinger unzufrieden

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) © IMAGO/Frederic Kern

Ein Jahr nach ihrem Beginn als Bundesbildungsministerin hat die Union Bettina Stark-Watzinger (FDP) vor der Kultusministerkonferenz ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.

Berlin - «Die Bilanz des ersten Amtsjahres ist enttäuschend. Nichts ist auf den Weg gebracht worden», sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Ministerin habe vor einem Jahr ein Jahrzehnt der Bildungschancen ausgerufen. «Nach einem Jahr im Amt ist hiervon leider nichts zu sehen. Ich sehe die Ministerin mit dieser Leistungsbilanz als hochgradig versetzungsgefährdet an.» Die Kultusministerkonferenz tagt an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin.

Im Detail kritisierte der CDU-Politiker, dass die angekündigte Beschleunigung des Digitalpaktes Schule nicht stattgefunden habe. Auch beim angekündigten Kooperationsgebot wisse bisher niemand, welchen Weg Stark-Watzinger einschlagen wolle. Zum sogenannten Startchancen-Programm gebe es noch nicht einmal ein ausgearbeitetes Konzept. Und beim Aufholen von pandemiebedingten Lernrückständen lasse die Ministerin das einzige Unterstützungsprogramm für Kinder und Jugendliche einfach ersatzlos auslaufen. Unter ihrer «regungslosen Teilnahme» habe die Ampel-Koalition den Schlussstrich unter das erfolgreiche Förderprogramm Sprach-Kitas gezogen. (dpa)