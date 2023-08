Union fordert rasche Aufklärung über Umfang der Spionage bei Beschaffungsamt der Bundeswehr

Florian Hahn © Christian Spicker/Imago

Florian Hahn (CSU), verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, hat von der Bundesregierung gefordert, rasch das Ausmaß der mutmaßlichen Spionage beim Beschaffungsamt der Bundeswehr zu klären.

Berlin in Deutschland - „Die Bundesregierung ist nun gefordert, schnell das Ausmaß aufzuklären und zu informieren“, sagte Hahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag. „Der Fall zeigt auf, dass auch wir bedroht sind und aufmerksam sein müssen.“

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch in Koblenz einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Er soll sich aus eigenem Antrieb seit Mai mehrmals bei der russischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn gemeldet und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Einmal soll er dabei Informationen weitergegeben haben.



Laut Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) handelt es sich um einen Offizier. Nach Informationen des „Tagesspiegel“ soll der Mann intern bereits wegen seiner Sympathie für die AfD und deren Russlandpolitik aufgefallen sein.

Hahn lobte die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. „Unsere Dienste scheinen gute Arbeit zu leisten, das ist gut und zeigt, dass wir nicht schutzlos sind“, sagte der CSU-Politiker den Funke-Zeitungen. „Derlei Vorfälle können leider nie gänzlich ausgeschlossen werden.“ mt/hcy