Union kritisiert Lindners Budgetentwurf als unsolide und unehrlich

In der Bundestags-Haushaltsdebatte hat die Union Lindner unsolide Haushaltsführung vorgeworfen.

Berlin in Deutschland - Unionshaushälter Matthias Middelberg (CDU) warf dem Minister am Dienstag in Berlin vor, die reale Schuldenaufnahme durch Haushaltstricks zu verschleiern. „Sie machen Schulden wie kein Finanzminister vor Ihnen“, sagte Middelberg an den Minister gerichtet. Lindner habe „seit Amtsantritt alle denkbaren Methoden ausgeschöpft, um die Schuldenbremse zu umgehen“.

Lindner sei ein „Rekordschuldenmacher, präziser müsste man sagen: Rekordschuldenbevorrater“, sagte Middelhoff. Um den Bundeshaushalt 2023 der Form nach konform mit der Schuldenbremse erscheinen zu lassen, habe Lindner im laufenden Jahr auf Vorrat Schulden in Rekordhöhe aufgenommen und am Bundeshaushalt vorbei in Sondertöpfen gelagert.

„Sie machen diese ganze Operation nur, um pseudomäßig sagen zu können, dass Sie nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten“, sagte Middelhoff. Durch haushalterische Tricksereien habe Lindner allein in diesem Jahr die Verschuldung des Bundes um 500 Milliarden Euro hochgetrieben. „Das ist die höchste Neuverschuldung, die es in diesem Land je gab.“



Middelhoff erwähnte in diesem Zusammenhang die 100 Milliarden Euro für das Bundeswehr-Sondervermögen, die 200 Milliarden Euro für die Strom- und Gaspreisbremse, die 60 Milliarden Euro für den Energie- und Klimafonds und die reguläre Kreditaufnahme von knapp 140 Milliarden Euro - dies summiere sich auf 500 Milliarden Schuldenlast.

Der Bundestag begann am Dienstag mit den abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2023. Lindners Haushalt sieht noch eine Neuverschuldung von 45,6 Milliarden Euro vor; damit hält der Haushalt nach Lindners Darstellung erstmals seit 2019 die Vorgaben der Schuldenbremse ein. pw/mt