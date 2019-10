Union streitet über Urwahl des Kanzlerkandidaten: Aufbäumen gegen den Niedergang

+ Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Klaus Haag

Auch wenn es noch so oft mit treuherzigem Augenaufschlag dementiert wird: Die in der Union neu entflammte Urwahl-Debatte ist in Wahrheit kein Streit darüber, wie der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU gekürt werden soll – sondern wer dazu gewählt werden soll. Läuft es so wie bisher üblich in der Union, einigen sich Merkels Kronprinzessin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder im nächsten Jahr bei einem gemütlichen Münchner Frühstück darauf, dass AKK die Union in die Wahlschlacht (und die absehbare Schlappe) führt. Die von Pleiten, Pech und Pannen gebeutelte Saarländerin ist in der Bevölkerung zwar ungefähr so beliebt wie ein Zahnarztbesuch, stört aber die Kreise Söders (und dessen spätere eigene Kanzlerambitionen) am wenigsten.