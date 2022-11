Uno-Flüchtlingshilfe will auf Notlage von Kindern auf de Flucht aufmerksam machen

imago0153857266h.jpg © IMAGO

Zum Tag der Kinderrechte am 20. November hat die Uno-Flüchtlingshilfe auf die Notlage von Kindern auf der Flucht aufmerksam gemacht.

Bonn - Anlässlich des anstehenden internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November hat die Uno-Flüchtlingshilfe auf die Notlage von Kindern auf der Flucht aufmerksam gemacht. «Kinder sind die Hauptleidtragenden der Gewalt, sie werden traumatisiert und ihrer Zukunft beraubt», teilte der Geschäftsführer der Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer, am Freitag mit. Man müsse sie vor Missbrauch und Ausbeutung schützen und ihnen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit geben, hieß es weiter.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs habe die Zahl der weltweiten Flüchtlinge die Marke von 100 Millionen überschritten. Kinder seien überproportional von Flucht und Vertreibung betroffen: 30 Prozent der Weltbevölkerung seien Kinder, sie stellten aber 42 Prozent aller Flüchtlinge und Vertriebenen, hieß es weiter. Nach UN-Schätzungen kamen zwischen 2018 und 2021 mehr als 1,5 Millionen Kinder als Flüchtlinge zur Welt - das sind etwa 380 000 Kinder pro Jahr.

Die Uno-Flüchtlingshilfe mit Sitz in Bonn ist die deutsche Partnerin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, die jedem Kind elementare Rechte zusichert. (dpa)