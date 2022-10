UNO hofft auf baldige Erneuerung des Getreide-Abkommens

Weizen (Symbolbild) © IMAGO/Alexandr Kryazhev

Die UNO ist wegen der Verlängerung des Getreide-Abkommens zwischen der Ukraine und Russland „relativ optimistisch“.

New York City in den USA - Die Vereinten Nationen hoffen auf eine baldige Erneuerung des Abkommens für Getreide-Exporte zwischen der Ukraine und Russland. „Wir wollen das jetzt umgehend erneuert sehen“, sagte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Mittwoch. Er sei „noch relativ optimistisch, dass wir das hinbekommen werden“. fügte er hinzu. Das im Juli nach Vermittlungen der Türkei und der UNO unterzeichnete Abkommen läuft am 19. November aus.

Die Ukraine gehört zu den weltweit größten Getreide-Exporteuren. Wegen Russlands Angriffskrieges gegen das Land waren monatelang alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer globalen Lebensmittelkrise beigetragen hat. Die durch das Abkommen ermöglichten Exporte werden in Istanbul kontrolliert. Ein zweites Abkommen erlaubt die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Dünger trotz westlicher Sanktionen.

Die Verhandlungen über die Verlängerung der Abkommen werden vor allem von der UNO und Moskau geführt. Russland bemängelt, dass es trotz der Vereinbarung seine Produkte wegen der Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich nicht verkaufen kann. So zeigte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia sich zwar „froh“ über Griffiths‘ Optimismus. Die „Hürden“ blieben aber die gleichen, sagte er. ma