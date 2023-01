Unruhen in Brasilien: Scholz hält trotzdem an Reiseplänen fest

Olaf Scholz © IMAGO/M. Popow

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant nach wie vor, nach Brasilien zu reisen, obwohl es dort zu Unruhen kommt.

Berlin in Deutschland - „Es hat keinerlei Veränderungen an der Reiseplanung gegeben“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung stehe in ständigem Kontakt „mit unseren brasilianischen Freunden“.

Die Reise wurde von Seiten der Bundesregierung noch nicht offiziell angekündigt. Hebestreit sagte jedoch in der Regierungspressekonferenz vom Mittwoch auf eine entsprechende Frage, dass es „womöglich diese Reise geben wird“.



Berichten zufolge plant Scholz ab dem 28. Januar eine mehrtägige Reise nach Lateinamerika, die auch nach Argentinien und Chile führen soll.



Regierungssprecher Hebestreit hob die engen Kontakte des Kanzlers zum brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hervor. Er verwies zudem darauf, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Silvester mit einer größeren Delegation in Brasilien war und an Lulas Amtseinführung teilgenommen hatte.

Anhänger des ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hatten am vergangenen Sonntag mehrere Gebäude im Regierungsviertel Brasílias gestürmt. Die Protestierenden erkennen den Wahlsieg des linksgerichteten Präsidenten Lula nicht an. cha/mt