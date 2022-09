Unruhen in Nablus nach Festnahme von Hamas-Mitgliedern durch Palästinenserpolizei

In Nablus kommt es immer wieder zu Zusammenstößen von israelischer Armee und Palästinensern. Nun gab es einen Schusswechsel zwischen Palästinenserpolizei und den Einwohnern von Nablus. © IMAGO/Nasser Ishtayeh

Palästinensische Sicherheitskräfte haben zwei Mitglieder der islamistischen Hamas-Organisation festgenommen. Nun kam es zu Konfrontationen mit Einwohnern in Nablus.

Ramallah/Tel Aviv - Bei einem Schusswechsel zwischen Polizisten und militanten Palästinensern sei ein 53-Jähriger getötet worden, teilte ein Krankenhaus in der Palästinenserstadt im nördlichen Westjordanland am Dienstag mit. Es war zunächst unklar, ob es sich dabei um einen Unbeteiligten handelte. Videobilder zeigten, wie ein Fahrzeug der palästinensischen Polizei mit Steinen beworfen wurde.

Palästinensische Sicherheitskräfte hatten am Montagabend zwei Mitglieder der islamistischen Hamas-Organisation festgenommen. Einer davon galt als örtlicher Anführer, der auch von Israel gesucht worden war. Die israelische Armee hatte der Palästinenserpolizei zuvor vorgeworfen, sie gehe in den Autonomiestädten Nablus und Dschenin nicht effektiv gegen militante Palästinenser vor.

Seit einer Terrorwelle in Israel im Frühjahr macht Israels Armee im besetzten Westjordanland verstärkt Razzien. Vor einer Woche waren bei einem Schusswechsel am Übergang zum Westjordanland ein israelischer Offizier und zwei bewaffnete Palästinenser getötet worden. Nach israelischen Militärangaben gehörte einer der Männer dem Sicherheitsdienst der palästinensischen Autonomiebehörde an. Dieser arbeitet für gewöhnlich mit der israelischen Armee zusammen, auch im Bemühen, Anschläge zu verhindern. Gerade vor den jüdischen Feiertagen, die am Sonntagabend beginnen, herrscht die Sorge vor weiteren Attacken.

Israels Geheimdienst deckt Hamas-Netzwerk im Westjordanland auf

Israels Geheimdienst hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Westjordanland aufgedeckt. In diesem Monat seien im Bereich der Städte Nablus und Hebron sieben mutmaßliche Hamas-Mitglieder von Sicherheitskräften festgenommen worden, teilte Schin Bet am Montag mit. Sie seien an der Planung von Anschlägen auf Israelis beteiligt gewesen. Außerdem seien Waffen sowie Materialien zur Herstellung von Sprengsätzen sichergestellt worden. Die jungen Männer seien über soziale Netzwerke von einem militanten Hamas-Mitglied im Gazastreifen angeworben worden, hieß es in der Mitteilung. Seit einer Terrorwelle in Israel im Frühjahr macht Israels Armee im Westjordanland verstärkt Razzien. (dpa)