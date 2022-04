Unzufriedenheit mit Scholz wächst: Knapp die Hälfte der Deutschen unzufrieden

Olaf Scholz © IMAGO/Jens Schicke

Die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt laut Umfrage zu.

Erfurt in Deutschland - In einer Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild am Sonntag" gaben 49 Prozent der Teilnehmenden an, sie seien mit Scholz' Arbeit unzufrieden, wie die Zeitung am Sonntag berichtete. Das ist demnach der höchste Unzufriedenheitswert in dieser Umfrage seit Scholz' Amtsantritt im Dezember.

Zufrieden mit dem Kanzler äußern sich aktuell 38 Prozent. Mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt sind der Umfrage zufolge 55 Prozent unzufrieden und 35 Prozent zufrieden.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 26 Prozent der Teilnehmenden der Union ihre Stimme geben, für die SPD würden sich 25 Prozent entscheiden. Beide Werte sind im Vergleich zur Erhebung der Vorwoche unverändert.



Die Grünen kommen aktuell auf 17 Prozent (plus eins), die FDP bleibt bei zehn Prozent und auch die AfD liegt bei zehn Prozent (minus eins). Die Linke kommt auf fünf Prozent (plus eins).



Für die Sonntagsfrage hatte Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" von Montag bis Donnerstag 1402 Menschen befragt. Zur Zufriedenheit mit Scholz und der Regierung wurden am Donnerstag 1002 Menschen befragt. cne/jes