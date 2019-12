Von der Leyens Diensthandy gelöscht - Politiker empört: „Hier wurden Beweismittel vernichtet“

In der Berateraffäre um die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sorgt ein Beweismittel für Aufruhr: Es ist verschwunden. Die Begründung des Ministeriums sorgt für helle Wut.

Berlin - In der sogenannten Berateraffäre des Verteidigungsministeriums gibt es neue Vorwürfe. Laut Medienberichten sind möglicherweise wichtige Daten aus der Mobilfunkkommunikation der früheren Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) vernichtet worden.

Wie das ARD-Hauptstadtstudio und die Zeitung Die Welt berichteten, räumte der Vize-Regierungsbeauftragte für die Aufklärung der Affäre, Markus Paulick, am Donnerstag in einer vertraulichen Sitzung des Untersuchungsausschusses ein, dass die Daten auf dem Mobiltelefon von der Leyens (CDU)bereits im August gelöscht worden seien.

Das Handy sei vom Hersteller „sicherheitsgelöscht" worden, die Daten seien damit mutmaßlich unwiederbringlich verloren, zitiert das ARD-Hauptstadtstudio Paulick. Das Verteidigungsministerium (BMVg) bestätigte den Vorgang. Grund dafür sei ein „Sicherheitsvorkommnis“ gewesen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Danach habe die CDU-Politikerin ein neues Handy bekommen.

Berateraffäre: Von der Leyens Handy als Beweismittel eingestuft

Der Bundestag hatte laut Welt vor der Löschung beantragt, das Handy als Beweismittel einzustufen. Im Raum stehe nun der Vorwurf der unerlaubten Aktenvernichtung. Vertreter der Opposition reagierten empört. Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen,Tobias Lindner, sprach im ARD-Interview von digitalem Aktenschreddern. „Hier wurden Beweismittel vernichtet“, sagte er. Er forderte, dass Verteidigungsministerin An negret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei den Verantwortlichen durchgreife und auch personelle Konsequenzen ziehe. Der FDP-Abgeordnete Alexander Müller sprach von einer ärgerlichen Hinhalte-Taktik der Regierung.

Zunächst habe es im Ministerium geheißen, dass nach dem Handy gesucht werde. Dann sei mitgeteilt worden, es sei noch PIN-gesperrt. Nun habe die Regierung eingeräumt, dass es bereits im August platt gemacht worden sei, sagte Müller der Welt. Der Linken-Abgeordnete Matthias Höhn warf dem Verteidigungsministerium vor, bewusst die Aufklärungsarbeit zu torpedieren.

Wut, Frust und Ironie auch in den sozialen Netzwerken, wo deutlich ein Vertrauensverlust in die Politik bemerkbar ist. Der User Till Eulenspiegel schreibt etwa: „Surprise surprise. Am schönsten finde ich ja: "Man suche nach dem Handy". Ein Armutszeugnis.“

Surprise surprise. Am schönsten finde ich ja: "Man suche nach dem Handy".

Berateraffäre: Vorwürfe reichen bis hin zu Vetternwirtschaft

Von der Leyen war im Juli von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Verteidigungsministerin abgelöst worden, weil sie als Kommissionschefin zur EU nach Brüssel wechseln sollte. Unter ihrer Führung hatte das Ministerium zuvor Aufträge an externe Beratungsfirmen vergeben, mit denen sich seit Monaten ein Untersuchungsausschuss des Bundestags befasst.

Es geht dabei um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zu Vetternwirtschaft. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen im kommenden Jahr noch vor Beginn der Sommerpause vorgelegt werden. Ob das Gremium die heutige EU-Kommissionschefin von der Leyen als Zeugin vorladen wird, steht noch nicht fest.