Urteil: IS-Unterstützer wird Einbürgerung aberkannt

Kämpfer.jpg © Juma Mohammad via IMAGO

Das Verwaltungsgericht Aachen sieht es als rechtmäßig an, dass einem IS-Unterstützer nach Beteiligungen an Kampfhandlungen in Syrien die Einbürgerung wieder aberkannt wird.

Aachen - Der heute 31-Jährige in Deutschland geborene Kläger habe vor seiner Einbürgerung im Mai 2012 die Behörden arglistig getäuscht, teilte das Gericht in Aachen am Dienstag mit. Er habe zum damaligen Zeitpunkt bereits Pläne unterstützt, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richteten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann Zulassung der Berufung am Oberverwaltungsgericht in Münster beantragen (Az.: 9 K 1741/17, Urteil vom 16.5.2022).

Der Mann war im Februar 2013 nach Syrien gereist, hatte sich mehreren Terrorgruppen angeschlossen und an Kampfhandlungen teilgenommen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen verurteilte ihn zu 5 Jahren und 3 Monaten Gefängnis. Der Kreis Euskirchen nahm nach seiner Rückkehr im März 2017 die Einbürgerung zurück. (dpa)