US-Außenminister Blinken warnt vor militärischer Eskalation in der Ukraine – «zutiefst besorgt»

US-Außenminister Antony Blinken spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz über die Russland-Krise © Jens Büttner / dpa

Die US-Regierung sieht weiter eine hohe Gefahr einer militärischen Eskalation durch Russland in der Ukraine-Krise.

München - Die US-Regierung sieht weiter eine hohe Gefahr einer militärischen Eskalation durch Russland in der Ukraine-Krise. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz, auch wenn die US-Regierung mit ihren Partnern alles Denkbare für eine diplomatische Lösung tue, sei man «zutiefst besorgt, dass dies nicht der Weg ist, den Russland eingeschlagen hat». Alles, was derzeit zu beobachten sei, sei «Teil eines Szenarios, das bereits im Gange ist: nämlich falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen reagieren zu müssen und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu begehen». Die US-Regierung warnt seit längerem davor, Moskau könne künstlich einen Vorwand inszenieren, um einen Angriff auf die Ukraine öffentlich zu rechtfertigen.

Blinken betonte, die größte Stärke der westlichen Partner in der Krise sei ihre Zusammenarbeit und Solidarität. Er glaube, der russische Präsident Wladimir Putin sei «etwas überrascht» darüber, wie eng die Nato-Staaten und die Europäische Union in der Krise zusammenstünden. «Solange wir diese Solidarität aufrechterhalten, werden wir so oder so - egal welchen Weg Präsident Putin wählt - bereit sein zu reagieren», sagte der US-Außenminister. (dpa)