US-Geheimdienste sicher: Putin für Hackerangriffe verantwortlich

Halte ich für ausgesprochen wahrscheinlich. Putin hat auch Le Pen Geld überwiesen und attackiert Europa über seine Propagandakanäle RT und Sputnik, um Stimmung zu machen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die westlichen Werte. Das ist einfach offensichtlich. Er will die EU zerstören. Das ist klar. Putin ist ein Machtmensch und Imperialist alter Schule. Dominanz, Unterdrückung, militärische Bedrohung, nicht Kooperation sind seine Leitlinien. Und auch in den USA beeinflusst er über seine Kanäle die Stimmung. Natürlich hat Putin den US-Wahlkampf beeinflusst, nicht nur durch Hacker, und er wird es auch in Deutschland und Europa tun. Wer glaubt, dieser Mann habe Frieden und Eierkuchen im Sinn, der ist leider auf einem ziemlich hölzernen Weg.

Ein paar technische Hintergründe findet man hier: "The U.S. Government Thinks Thousands of Russian Hackers May Be Reading My Blog. They Aren’t.", Micah Lee, im Intercept.

Aber die WP reiht sich lieber in die postfaktische Fraktion ein.