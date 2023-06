US-Institut: Ukraine rückt weiter in Richtung Bachmut vor

Teilen

Ein ukrainischer Soldat während eines Funkgesprächs, während ein anderer Soldat 82-mm-Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe Bachmut feuert. © Alex Babenko/AP/dpa

Die Ukraine macht im Kampf gegen die russischen Truppen Boden gut. US-Experten berichten von einer breit angelegten Gegenoffensive im Umland der strategisch wichtigen Stadt Bachmut.

Washington - Die ukrainische Armee führt nach Ansicht von US-Experten eine breit angelegte Gegenoffensive im Umland der von russischen Truppen besetzten Stadt Bachmut in der Ostukraine durch.

Die Streitkräfte hätten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs die „strategische Initiative“ in Richtung Bachmut ergriffen, schrieb das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem täglichen Bericht. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Armee ihre Offensive weiter ausbaue. Bachmut war von den Russen im Mai nach monatelangen Kämpfen erobert worden.

Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die eigene Armee mehr als einen Kilometer in Richtung der Dörfer Klischtschijiwka und Kurdjumiwka südwestlich von Bachmut vorgerückt sei. Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, habe in einem Telefonat mit US-Generalstabschef Mark Milley von einer „strategischen Initiative“ seiner Truppen gesprochen, hieß es in dem Bericht.

An mindestens zwei anderen Frontabschnitten habe die Ukraine am Donnerstag ebenfalls Fortschritte erzielt, hieß es - darunter im Oblast Saporischschja und an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit über 16 Monaten gegen eine russische Invasion. Vor rund drei Wochen hat die ukrainische Armee eine monatelang angekündigte Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete gestartet. dpa