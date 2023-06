Lehre aus dem Ukraine-Krieg: US-Marines wollen in Zukunft auf Kamikaze-Drohnen setzen

Von: Jacob von Sass

Die US-Marines wollen für einen potenziellen Konflikt im Indopazifik ihr Waffenarsenal aufstocken. Kamikaze-Drohnen sind hierfür besonders interessant.

Washington D.C. – Im Ukraine-Krieg greifen sowohl Russland als auch die Ukraine immer wieder auf sogenannte Kamikaze-Drohnen zurück. Gemeint sind damit kleine, unbemannte Flugobjekte, die mit einem Sprengsatz versehen sind. Teilweise können sie stundenlang über ihrem Ziel kreisen und es dann im richtigen Moment vernichten. Auch die US-Marines wollen in Zukunft auf die neuartigen Waffen setzen. Das teilte jetzt Kommandant General David Berger mit.

„Wie im Berg-Karabach-Konflikt 2020 und derzeit im Russland-Ukraine-Konflikt demonstriert, besiegen Kamikaze-Drohnen routinemäßig Panzer und Kampfstellungen mit Angriffen von oben. Um in zukünftigen Konflikten erfolgreich zu sein, müssen die US-Marine Wege finden, um in umkämpften Gebieten auf kosteneffiziente Weise zu operieren und gleichzeitig den Gegner zu gefährden“, heißt es in einem Plan des Generals.

Die US-Marines wollen in Zukunft auf sogenannte „Loitering-Munition“ setzen. Gemeint sind damit Drohnen, die mit Sprengsätzen versehen sind und präzise den Feind ausschalten können. (Symbolbild) © ChiangYing-ying

US-Marines wollen in Zukunft auf Kamikaze-Drohnen setzen: Flexibilität entscheidend

Wie Task & Purpose, ein Nachrichtenmagazin aus den USA, berichtet, sollen die Kamikaze-Drohnen vor allem in Schwärmen agieren. So könne man zum Beispiel auch komplexe Luftverteidigungssysteme überwinden und den Feind damit deutlich schwächen. Auch die Flexibilität der modernen Lenkwaffen ist ein weiterer Grund für Berger, sie für die US-Marines anzuschaffen. So können nicht nur herkömmliche Kampfjets wie der F-35B Joint Strike Fighter die Drohnen einsetzen, sondern auch Fracht- und Transportflugzeuge wie das MV-22 Opsrey.

Vor allem für langwierige Konflikte im Indopazifik seien die Kamikaze-Drohnen perfekt. So übertreffen sie bei weitem die Reichweite von acht Kilometern der AGM-114 Hellfire-Rakete, die momentan zum größten Teil von den US-Marines eingesetzt wird. Auch Brigadegeneral Stephen Lightfoot ist begeistert von den Lenkwaffen und hofft auf deren Anschaffung: „Die Drohnen erlauben uns aktuelle Plattformen zu nutzen, um Dinge zu tun, von denen wir nie dachten, dass wir dazu in der Lage sein würden.“ (Jakob von Sass)