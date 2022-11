Midterms: Wann gibt es Ergebnisse? — Achtung vor „Fata-Morgana“ bei Beginn der Auszählung

Briefwahlen verzerren das Bild

Die Midterms in den USA dürften den Kurs der amerikanischen Politik festlegen. In einigen Bundesstaaten werden spannende Rennen zwischen Demokraten und Republikanern erwartet. Der News-Ticker.

Midterms in den USA : Bei den Wahlen werden mehrere Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

in den : Bei den Wahlen werden mehrere Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Dieser News-Ticker zu den Ergebnissen bei den US-Midterms wird laufend aktualisiert.

München/Washington — In den USA stehen die Zwischenwahlen an. Die Midterms gelten dabei auch als Stimmungstest nach zwei Jahren mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus. Ein Verlust der hauchdünnen Mehrheit im Senat sowie Repräsentantenhaus könnte die Demokraten dabei teuer zu stehen kommen und auch einen neuen Kurs für die US-Außenpolitik bedeuten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8./9. November) richten sich die Blicke daher auf die USA, auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges. Die Ergebnisse des Machtkampfes zwischen Demokraten und Republikanern könnten allerdings erst nach einer langen Nacht oder sogar mehreren Tagen feststehen. Erst dann wird sich wahrscheinlich zeigen, wer nun den Kongress kontrolliert.

Midterms in den USA — mehrere Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Bei den Midterm-Wahlen stehen 435 Sitze des Repräsentantenhauses, 35 Sitze des Senats und 36 Gouverneur-Sitze auf dem Spiel. Wegen spannenden Rennen zwischen demokratischen und republikanischen Kandidaten stehen dabei einige Bundesstaaten besonders im Fokus.

Alaska: Mary Peltola (Demokratin) gegen Sarah Palin (Republikanerin) im Repräsentantenhaus

Mary Peltola (Demokratin) gegen Sarah Palin (Republikanerin) im Repräsentantenhaus Michigan: Elissa Slotkin (Demokratin) gegen Tom Barrett (Republikaner) im Repräsentantenhaus, Gretchen Whitmer (Demokratin) gegen Tudor Dixon (Republikanerin) im Senat

Elissa Slotkin (Demokratin) gegen Tom Barrett (Republikaner) im Repräsentantenhaus, Gretchen Whitmer (Demokratin) gegen Tudor Dixon (Republikanerin) im Senat Kalifornien: Rudy Salas (Demokrat) gegen David Valadao (Republikaner) im Repräsentantenhaus

Rudy Salas (Demokrat) gegen David Valadao (Republikaner) im Repräsentantenhaus Washington: Doug White (Demokrat) gegen Dan Newhouse (Republikaner) im Repräsentantenhaus

Doug White (Demokrat) gegen Dan Newhouse (Republikaner) im Repräsentantenhaus Ohio: Marcy Kaptur (Demokratin) gegen J.R. Majewski (Republikaner) im Repräsentantenhaus, Tim Ryan (Demokrat) gegen J.D. Vance (Republikaner) im Senat

Marcy Kaptur (Demokratin) gegen J.R. Majewski (Republikaner) im Repräsentantenhaus, Tim Ryan (Demokrat) gegen J.D. Vance (Republikaner) im Senat New Hampshire: Chris Pappas (Demokrat) gegen Karoline Leavitt (Republikanerin) im Repräsentantenhaus

Chris Pappas (Demokrat) gegen Karoline Leavitt (Republikanerin) im Repräsentantenhaus Georgia: Raphael Warnock (Demokrat) gegen Herschel Walker (Republikaner) im Senat

Raphael Warnock (Demokrat) gegen Herschel Walker (Republikaner) im Senat Pennysylvania: John Fetterman (Demokrat) gegen Mehmet Oz (Republikaner) im Senat, Josh Shapiro (Demokrat) gegen Doug Mastriano (Republikaner) im Senat

John Fetterman (Demokrat) gegen Mehmet Oz (Republikaner) im Senat, Josh Shapiro (Demokrat) gegen Doug Mastriano (Republikaner) im Senat Arizona: Mark Kelly (Demokrat) gegen Blake Masters (Republikaner), Katie Hobbs (Demokratin) gegen Kari Lake (Republikanerin) im Senat

Mark Kelly (Demokrat) gegen Blake Masters (Republikaner), Katie Hobbs (Demokratin) gegen Kari Lake (Republikanerin) im Senat Florida: Charlie Crist (Demokrat) gegen Ron DeSantis (Republikaner) im Senat

Charlie Crist (Demokrat) gegen Ron DeSantis (Republikaner) im Senat Texas: Beto O‘Rourke (Demokrat) gegen Greg Abbott (Republikaner) im Senat

Midterms in den USA: Endgültige Wahlergebnisse könnten einige Zeit in Anspruch nehmen

Angesichts all dieser Rennen, die höchstwahrscheinlich Kopf-an-Kopf verlaufen werden, wird kein schnelles Ergebnis erwartet. So teilte der Bundesstaat Pennsylvania nach Angaben der US-Nachrichtenagentur Reuters bereits mit, die vollständige Auszählung der Stimmen könne Tage dauern.

„Wenn es darum geht, die Ergebnisse zu erfahren, sollten wir weniger über einen Wahltag sprechen und stattdessen an eine Wahlwoche denken“, erklärte Nathan Gonzales, der das unabhängige Magazin Inside Elections veröffentlicht, gegenüber Reuters. Ein Grund hierfür ist unter anderem auch die Briefwahl. Kalifornien, Nevada und Washington etwa zählen auch Stimmen per Briefwahl aus, die später eintreffen. Sie müssen lediglich am Wahltag gestempelt sein.

Noch dazu könnte es im Bundesstaat Georgia zu einer Stichwahl am 6. Dezember kommen, falls keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Hier erfahren Sie, wer die Midterms im TV und im Live-Stream zeigt.

Midterms in den USA: Briefwahl verzerrt das Bild — frühe Ergebnisse können täuschen

Ein weiterer Faktor mit Blick auf die Briefwahl: In mehreren Bundesstaaten könnte sie das Ergebnis zu Beginn der Auszählung deutlich verzerren. Denn im Gegensatz zu Republikanern neigen Demokraten dazu, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Ausschlaggebend für die Verzerrung am Wahltag ist dabei die unterschiedliche Handhabung von mehreren Staaten.

In Bundesstaaten wie Florida oder North Carolina ist es zugunsten einer schnelleren Auszählung erlaubt, die Briefwahlstimmen noch vor dem Wahltag zu öffnen und in Auszählungsmaschinen zu laden. Daher könnten die Ergebnisse in diesen Bundesstaaten zu Beginn der Auszählung erfreulich für die Demokraten ausfallen. Erst mit gängigen Stimmen korrigiert sich die Lage.

Anders ist es etwa in Pennysylvania oder Wisconsin. Dort dürfen die Briefwahlstimmen bis zum Wahltag nicht geöffnet werden. Dort werden zuerst gängige Stimmen ausgezählt, die meistens überwiegend republikanisch sind. Erst nach und nach kommen die überwiegend demokratischen Briefwahlstimmen dazu. Bei diesem Phänomen spricht man in Anlehnung an die Parteifarben von einer „roten“ beziehungsweise „blauen Fata-Morgana“, je nachdem, welche Partei den verzerrten Ergebnissen zufolge vorne liegt. Biden sprach zuletzt von einer Amtsenthebung. (bb)

