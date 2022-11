Republikanerin will „keinen Penny mehr“ für Kiew – Ukraine-Unterstützung wegen Midterms in Gefahr?

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ukrainer fürchten um die Auswirkung der US-Zwischenwahlen auf die Unterstützung gegen Putins Angriff. (Archivbild) © Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Die Ukraine wartet besorgt auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA. Ein Sieg der Republikaner könnte die Unterstützung für Kiew eindämmen.

München — Die USA sind ohne Zweifel der größte Unterstützer der Ukraine im laufenden Angriffskrieg des Kreml-Chefs Wladimir Putin. Kiew erhält sowohl finanzielle als auch wichtige militärische Unterstützung aus Washington. Je nach dem Ergebnis der US-Midterms könnte sich die Lage aber schnell ändern.

Kurz vor Wahlen machen einige Republikaner Stimmung für ihre Wähler mit besorgniserregenden Aussagen zum Ukraine-Krieg. So hieß es etwa von der republikanischen Repräsentantin Marjorie Taylor Greene, ihre Partei werde „keinen Penny mehr“ für die Ukraine ausgeben.

Midterms: Republikanerin Greene will Ende der US-Unterstützung für die Ukraine

Greene ist eine durchaus umstrittene Persönlichkeit. Die rechte Politikerin, die dem extremistischen Lager der Republikanischen Partei zugeordnet werden kann, machte durch die Verbreitung von hysterischen Verschwörungstheorien aufmerksam. Dazu gehört unter anderem die extremistische „QAnon“-Ideologie, die bei den Unterstützern von Ex-Präsident Donald Trump beliebt ist.

Bei einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat Iowa attackierte sie die Demokraten wegen der Ankunft von Migranten. Sie hätten die US-Grenze „weit aufgerissen“, zitierte die US-Zeitung Washington Post Greene. „Die einzige Grenze, die sie kümmert, ist die Ukraine, nicht die südliche Grenze von Amerika“, hieß es von ihr weiter. Sie versicherte: „Unter den Republikanern wird kein Penny mehr an die Ukraine gehen. Unser Land kommt zuerst.“

Midterms: Mehrere Republikaner äußern sich skeptisch zur Ukraine-Hilfe

Nach Angaben der Washington Post vertreten bereits die Hälfte der Republikaner die Meinung, die USA würden „zu viel“ für die Ukraine tun. Greene ist dabei nicht die einzige republikanische Politikerin, die US-Hilfen an die Ukraine mit Skepsis betrachtet. Kurz vor den entscheidenden Midterms wollen viele Republikaner eine gemäßigtere Ausgabe von Militärhilfen ans Ausland. Ein mehrheitlich republikanischer Kongress könnte Finanz- und Militärhelfen blockieren.

„Ich denke, Menschen werden in einer Rezession sitzen und keinen Blankoscheck für die Ukraine ausschreiben, sie werden es einfach nicht tun“, betonte Republikaner Kevin McCarthy gegenüber der Zeitung Punchbowl News. Der republikanische Spitzenkandidat aus Ohio, J.D. Vance, äußerte sich in die gleiche Richtung: „Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir der Ukraine genug Geld gegeben haben.“ Er rief Europa dazu auf, mehr zu tun. Ein weiterer republikanischer Repräsentant, Jim Banks, betonte gegenüber Fox News: „Wir können nicht Anführer der Welt sein, während wir so große Themen in Amerika zu lösen haben.“

Midterms: EU-Diplomaten besorgt über möglichen Republikaner-Sieg — „würde Putin in die Karten spielen“

Und genau das fürchtet die EU offenbar. „Wenn die USA sich zurückziehen, dann sehen unsere militärischen und finanziallen Hilfsverpflichtungen wie Kleinigkeiten aus“, mahnte ein EU-Diplomat gegenüber dem Nachrichtenportal Euractiv. Dann werde man ein „ganz anderes Gespräch“ über die „Ausstrahlung der geopolitischen Kraft“ der EU haben.

Ein weiterer EU-Diplomat äußerte sich zudem besorgt über die Möglichkeit eines republikanischen Sieges bei den Midterms. „Wenn wir daran denken, dass jetzt ein republikanischer Sieg zu einem republikanischen Präsidenten in einem Jahr führen könnte - das würde Putin in die Karten spielen“, unterstrich der Diplomat.

Midterms: Experten erwarten Abnahme bei US-Hilfe für Ukraine — „Republikaner hören Russland zu“

Experten sind sich einig: Zwar würde ein Sieg der Republikaner bei den Midterms nicht ein komplettes Ende der Unterstützung für die Ukraine bedeuten. Dennoch würde auch das kleinste Stocken bei der Hilfe die ukrainische Verteidigung in Gefahr bringen. „Es würde einen sehr negativen Einfluss haben“, warnte Andres Kasekamp, ein kanadischer Politikwissenschaftler von der Universität Toronto, im Gespräch mit dem Sender „Global News“. Die EU und der Rest der Nato würden zwar versuchen, die Lücke zu füllen: „Aber sie würden es nicht ganz oder nicht mal annähernd ganz wiedergutmachen können.“

Kasekamp zufolge versucht Russland ein Ende der westlichen Unterstützung für die Ukraine herbeizuführen, da Putins Truppen auf dem Schlachtfeld verlieren. „Sie helfen, das Gespräch in Richtung Inflation und Gaspreis zu lenken, und die Republikaner hören dem zu“, so Kasekamp. Laut Russland sei dies immerhin eine effektive sowie kostengünstige Strategie, um die westliche Solidarität zu brechen. (bb)