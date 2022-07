US-Präsident Biden: «Ich bin fassungslos, empört und zutiefst traurig»

Präsident Joe Biden im Weißen Haus © IMAGO/Chris Kleponis

US-Präsident Joe Biden hat das Attentat auf den ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe verurteilt.

Washington (dpa) - «Ich bin fassungslos, empört und zutiefst traurig über die Nachricht, dass mein Freund Abe Shinzo während eines Wahlkampfauftritts erschossen wurde. Dies ist eine Tragödie für Japan und für alle, die ihn kannten», hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Biden.

«Selbst in dem Moment, als er angegriffen wurde, setzte er sich für die Demokratie ein. Auch wenn wir viele Einzelheiten noch nicht kennen, wissen wir, dass gewalttätige Angriffe niemals akzeptabel sind und dass Waffengewalt immer eine tiefe Narbe hinterlässt», so Biden. «Die Vereinigten Staaten stehen in diesem Moment der Trauer an der Seite Japans. Ich spreche seiner Familie mein tiefstes Beileid aus.»

Abe war zu einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara unterwegs, als ein Angreifer Schüsse auf ihn abfeuerte. Trotz Bluttransfusionen konnten die Ärzte im Krankenhaus später nur noch den Tod des Politikers feststellen. Abe regierte Japan von Dezember 2012 bis September 2020. Er war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Als damaliger US-Vizepräsident traf Biden ihn in Tokio und Washington, wie das Weiße Haus mitteilte. (dpa)