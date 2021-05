Wie viel der Trump-Nachfolger verdient: US-Präsident Biden und Vize Harris legen Steuererklärung offen

Großer Unterschied zum Vorjahr

von Patrick Mayer schließen

Donald Trump machte als US-Präsident stets ein Geheimnis um seine Einkünfte. Nachfolger Joe Biden und Kamala Harris zeigen nun ihr Einkommen - eine markante Beobachtung inklusive.

München/Washington - Es war vielleicht eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Welt: Die Rede ist vom Einkommen von Ex-US-Präsident Donald Trump.

Und von seiner Steuererklärung, ergo, den Steuern, die das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten vor und während seiner Exekutive an den Fiskus zahlte. Nachfolger Joe Biden versprach, seine Steuererklärung offenzulegen - und hielt nun Wort. Gemeinsam mit Vize-Präsident Kamala Harris.

USA: Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris machen Steuererklärung öffentlich

Beide US-Politiker machten ihre Einkünfte im Wahljahr 2020 und im Jahr 2019 öffentlich. Markant: Sowohl für Biden als auch für Harris hat sich der Kampf ums Weiße Haus der Demokraten mit dem Republikaner Trump finanziell offenbar so ganz und gar nicht gelohnt. So mussten sowohl der 78-jährige Regierungschef als auch seine 56 Jahre alte Stellvertreterin erhebliche Einbußen in ihrem Einkommen hinnehmen.

In Zahlen: Joe Biden und seine Ehefrau Jill erzielten 2020 ein Einkommen von etwa 600.000 Dollar, was rund 500.000 Euro entspricht. Laut Weißem Haus seien davon 157.000 Dollar an Steuern an die Vereinigten Staaten als Bund gegangen, 29.000 Dollar entfielen als Steuern an den Bundesstaat Delaware, ihren Heimatstaat, den Biden zwischen 1973 und 2009 36 Jahre lang als Senator im Kongress in Washington D.C. vertreten hatte. Jill Biden arbeitete zuletzt als College-Lehrerin, Joe Biden eben als Politiker.

Joe Biden und Kamala Harris haben weniger Einkommen - Donald Trump verwehrte sich Tradition

Wie es weiter heißt, hätten die beiden zusammen 2019 noch insgesamt 985.000 Dollar verdient. Also deutlich mehr als im Wahljahr, an dessen Ende Joe Biden 46. Präsident der USA wurde. Dieselbe Beobachtung lässt sich bei Kamala Harris machen. Ihr Ehemann, Douglas Emhoff, ist Rechtsanwalt. 2019 kamen beide den Angaben zufolge auf ein Gesamteinkommen von 3,3 Millionen Dollar. 2020 waren es dagegen 1,7 Millionen Dollar, wovon 800.000 Dollar als Steuern gezahlt wurden.

In den USA ist es üblich, dass neu gewählte Präsidenten ihre Steuererklärungen offenlegen. Donald Trump hatte mit dieser Tradition gebrochen. (pm)