US-Präsident Joe Biden schweigt zur Anklage gegen seinen Vorgänger

US-Präsident Joe Biden © IMAGO/Chris Kleponis - CNP

Kein Kommentar von US-Präsident Joe Biden zur Anklage gegen seinen Vorgänger Donald Trump.

Washington - Auf mehrfache Nachfrage von Reportern sagte Biden am Freitag in Washington, er kommentiere die Angelegenheit nicht. Als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte muss sich Trump in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur seiner Partei bewirbt. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss - die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Es geht in dem Fall in New York um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump sprach von «politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung». (dpa)