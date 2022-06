US-Präsident von Secret Service in Sicherheit gebracht: Flugzeug in Sperrzone eingedrungen

Von: Astrid Theil

Joe Biden musste am Samstag (5. Juni) zwischenzeitlich vom Secret Service in Sicherheit gebracht werden. (Archivfoto) © IMAGO/Yuri Gripas

Am Samstag drang ein Privatflugzeug in den gesperrten Luftraum rund um den aktuellen Aufenthaltsort der US-Präsidenten ein. Er musste vom Secret Service zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden.

Washington - US-Präsident Joe Biden musste am Samstag (4. Juni) zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden. Grund war das Eindringen eines Privatflugzeuges in den gesperrten Luftraum rund um den aktuellen Aufenthaltsort des Präsidenten im US-Bundesstaat Delaware.

Ein Vertreter des Secret Service, der für den Schutz des Präsidenten verantwortlich ist, betonte jedoch, es habe zu keiner Zeit eine „bedeutende Bedrohung“ für Biden bestanden. Ein Sprecher der Behörde sagte, die Maschine sei am Samstagnachmittag (Ortszeit) versehentlich in den Luftraum über Rehoboth im Bundesstaat Delaware eingedrungen und sei „sofort hinaus eskortiert worden“.

Joe Biden: Privatflugzeug in Sperrbereich von Kampfjets untersucht

Zwei F-15-Kampfflugzeuge und ein MH-65-Hubschrauber wurden geschickt, um das Flugzeug, ein Cessna 172-Flugzeug, zu untersuchen, das nicht mit Fluglotsen kommunizierte und nicht auf einem Flugplan stand, sagte das North American Aerospace Defense Command in einer Erklärung. NORAD-Flugzeuge fingen das Flugzeug vor der Küste von Cape May ab, und es landete kurz darauf auf einem Flughafen in der Nähe.

Chuck Snyder, Feuerwehrchef von Rehoboth Beach, sagte gegenüber NBC News, dass Joe Biden und seine Frau zu einer örtlichen Feuerwache in der Rehoboth Avenue gebracht wurden, nachdem das Flugzeug in den Sperrbereich eingedrungen war, und dort verblieben sind, bis sich die Situation geklärt hatte.

Secret Service: Joe und Jill Biden zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht

Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge habe der Pilot des Privatflugzeugs das Funkgerät nicht richtig eingestellt und sich zudem nicht an die zuvor veröffentlichte Luftraumeinschränkung gehalten. Dies teilte der Secret Service mit. Agenten der Behörde würden den Piloten befragen, hieß es weiter. Biden hielt sich übers Wochenende in seinem Strandhaus im Küstenort Rehoboth Beach in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware auf. Er und und seine Frau Jill Biden seien nach der Klärung der Lage in das Haus zurückgekehrt.

Der Secret Service veranlasst für Aufenthaltsorte des Präsidenten außerhalb Washingtons normalerweise über die Luftfahrtbehörde FAA die Einrichtung einer zeitweisen Luftraumsperre, die öffentlich kommuniziert wird. Zur Durchsetzung der Luftraumregelung, die häufig einen größeren beschränkten und eine kleineren komplett gesperrten Bereich umfasst, werden US-Medien zufolge unter anderem Kampfjets des US-Militärs oder Helikopter der Küstenwache eingesetzt. (at/dpa)