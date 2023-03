US-Senator McConnell nach Sturz ins Krankenhaus eingeliefert

Mitch McConnell © Michael Brochstein/IMAGO

Mitch McConnell, Anführer der Republikaner im US-Senat, musste nach einem Sturz in eine Klinik eingeliefert werden.

Frankfort in den USA - Der 81-Jährige war bei einem privaten Abendessen am Mittwoch in einem Hotel gestürzt und wird nun behandelt, wie sein Sprecher mitteilte. Genauere Angaben zu dem Sturz oder dem Zustand des Politikers machte er nicht.

McConnell ist seit 2007 Chef der Republikaner im Senat. Er vertritt den US-Bundesstaat Kentucky und ist aktuell Minderheitenführer. Während der Zeit Donald Trumps im Weißen Haus war McConnell eine wichtige Stütze für den US-Präsidenten. Das Verhältnis kühlte aber ab, nachdem McConnell Trump nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 für die Gewalt mitverantwortlich gemacht hatte. kbh/ju