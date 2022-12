US-Senatoren: Warnung an China vor gewaltsamer Unterdrückung der Corona-Proteste

Demonstranten (Symbolbild) © Ahn Young-Joon / dpa

US-Senatoren haben eine Warnung an China ausgesprochen, die landesweiten Proteste gewaltsam niederzuschlagen.

Washington, D.C. in den USA - In einem am Freitag veröffentlichten Brief an den chinesischen Botschafter in den USA erinnerten 42 Mitglieder der Kongresskammer an die blutige Niederschlagung der Demokratie-Proteste 1989 auf dem Pekinger Tiananmen-Platz. Sie warnten die chinesische Führung „eindringlich davor, noch einmal gewaltsam gegen friedliche chinesische Demonstranten vorzugehen, die einfach nur mehr Freiheit wollen“.

Ein gewaltsames Vorgehen gegen die Demonstranten würde „schwerwiegende Folgen für die Beziehungen zwischen den USA und China haben und ihnen außerordentlichen Schaden zufügen“. Das Schreiben wurde von dem republikanischen Senator Dan Sullivan und seinem demokratischen Kollegen Jeff Merkley verfasst. Unterzeichnet wurde die Erklärung von Senatoren beider Parteien, hauptsächlich aber von Vertretern der Republikaner. Auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, betonte am Freitag, den Menschen in China stehe das Recht zu, „friedlich und ohne Angst zu protestieren“.

Chinas Null-Covid-Politik und die damit verbundenen Lockdowns haben eine landesweite Protestwelle ausgelöst. Was mit Protesten gegen die strikten Maßnahmen begann, richtete sich schnell gegen Staatschef Xi und die Kommunistische Partei im Allgemeinen. Vergangenes Wochenende hatten landesweit Demonstrationen stattgefunden, eine starke Polizeipräsenz verhinderte zunächst weitere Proteste. An einigen Orten kam es aber weiter zu Zusammenstößen.



Die Proteste führten zu einer Lockerung der Corona-Maßnahmen. In vielen chinesischen Städten wurden am Freitag die Quarantäneregeln und die Testpflicht gelockert. bfi/oer